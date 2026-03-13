Компани: Кейн може да играе утре, все още не мислим за Реал или Ман Сити

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани даде традиционната си пресконференция преди утрешното гостуване на Байер (Леверкузен) в Бундеслигата. Баварците имат комфортна преднина от 11 точки, а през седмицата смазаха със 6:1 като гост Аталанта в първия 1/8-финален мач в Шампионската лига.

Относно контузените в Бергамо Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и Йонас Урбиг, Компани отговори: “Всички са извън игра утре, но можеше да бъде и по-лошо. Урбиг трябва да се върне някъде през следващата седмица. Джамал вероятно ще възобнови тренировките в началото на следващата седмица. Що се отнася до Фонзи, международната пауза ще помогне. Надяваме се, че ще се върне в отбора след паузата. За Нойер вероятно също ще изчакаме за след нея.

Хари Кейн? Възможно е да играе утре. Имаше цяла седмица тренировки. Не поемахме никакви рискове с него. Не можем да се отпускаме, въпреки че имаме преднина от 11 точки. Ако Хари е в добра форма, ще играе. Днес събираме повече информация за неговата физическа подготовка.

Дали е било прибързано включването на Мануел Нойер и Алфонсо Дейвис след контузиите им? Трябва да се разгледа контекста. Мануел Нойер вече беше готов за мача с Дортмунд. Но ние изчакахме още една седмица, въпреки че той можеше да играе. След това той се върна на пълноценни тренировки и решихме, че е подходящият момент. Винаги сме връщали играчите си една седмица по-късно. Отборът винаги се е справял добре, когато някои играчи са били контузени, така че няма нужда да им оказваме ненужен натиск. Това не са сериозни, дългосрочни контузии. Просто е разочароващо за момчетата, защото те винаги искат да участват”, започна той.

За третия вратар Свен Улрайх, който ще играе в Леверкузен утре, Компани каза: “Той е страхотна личност и надежден вратар; той е изиграл много мачове в кариерата си. Не му оказваме никакъв натиск; той не е в центъра на вниманието. Винаги е постъпвал правилно на тренировките и утре трябва да го покаже. Имаме пълно доверие в нашите момчета. Искаме да спечелим с него утре”.

Наставникът на Байерн коментира и утрешния съперник: “Тактически те имат ясна структура. Играят в схема 5-2-3, а Ернест Поку понякога се придвижва в средата на терена, за да добави допълнителен натиск. Резултатът срещу Арсенал показва, че ще бъде труден мач. Беше трудно да ги преодолеем. За мен това е перфектно, защото играчите знаят, че няма да е лесно. Ще трябва да бъдем агресивни, ако искаме да постигнем резултат. Леверкузен има много таланти, но малко по-малко опит в сравнение с предишни години. Ще бъде добър мач за феновете и, надявам се, за Байерн също”.

За двубоя между Реал Мадрид и Манчестър Сити, който завърши с убедителното 3:0 за испанците, Компани каза: “Гледах мача с децата си; те искаха да гледаме едновременното излъчване. Така че видяхме и головете в другите мачове. Имаше много папдения. Все още не мисля за четвъртфиналите. Искам да спечелим домакинския мач срещу Аталанта. Все още не мисля за следващия кръг; със сигурност няма да е лесно – независимо дали ще е срещу Реал Мадрид или Манчестър Сити. Това ще бъдат страхотни мачове за нашите фенове”.

