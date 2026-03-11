Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Араухо остана доволен от равенството срещу Нюкасъл

Араухо остана доволен от равенството срещу Нюкасъл

  • 11 март 2026 | 15:47
  • 143
  • 0

Защитникът на Барселона Роналд Араухо е доволен от мача от осминафиналите в Шампионската лига срещу Нюкасъл, завършил наравно 1:1 в Англия. По време на гола, отбелязан от "черно-белите" в 86-ата минута, уругвайският национал не можеше да се върне в отбрана, след като получи контузия по време на атаката за домакините. Бранителят първо изпълзя от терена, а след това се върна на него. Главният съдия Марко Гуида даде знак на играча да напусне игрището, а той не успя да възстанови позицията си.

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"
Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

"Доволни сме, въпреки че не играхме толкова добре, колкото искахме. Трябва да бъдем доста по-умни в Шампионската лига. Искахме да владеем топката повече в нападение. Изправихме се срещу много силен противник на техния стадион. Тръгваме си в добро настроение. Ако имам крампи, не мога да се върна на терена - дори да пълзя. Съдията ми каза да напусна отново. Не разбирам тези правила. Този момент (с крампата - б.р.) беше резултат от усилията, положени по време на много напрегнати мачове. Трябва винаги да си подготвен. Педри е малко уморен и това е нормално, той се възстановява от контузията си", каза Араухо, който беше заменен след гола на Нюкасъл.

Барса изравни дълбоко в допълнителното време след попадение на Ламин Ямал от дузпа. Реваншът между двата отбора е през следващата седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

  • 11 март 2026 | 10:47
  • 11423
  • 11
Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

  • 11 март 2026 | 10:26
  • 1893
  • 4
Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

  • 11 март 2026 | 09:57
  • 5684
  • 6
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

  • 11 март 2026 | 09:34
  • 3128
  • 0
Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

  • 11 март 2026 | 07:50
  • 2328
  • 1
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 6663
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 8541
  • 63
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 18941
  • 59
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 9871
  • 25
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 6663
  • 17
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4340
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 5061
  • 11