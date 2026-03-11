Араухо остана доволен от равенството срещу Нюкасъл

Защитникът на Барселона Роналд Араухо е доволен от мача от осминафиналите в Шампионската лига срещу Нюкасъл, завършил наравно 1:1 в Англия. По време на гола, отбелязан от "черно-белите" в 86-ата минута, уругвайският национал не можеше да се върне в отбрана, след като получи контузия по време на атаката за домакините. Бранителят първо изпълзя от терена, а след това се върна на него. Главният съдия Марко Гуида даде знак на играча да напусне игрището, а той не успя да възстанови позицията си.

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

"Доволни сме, въпреки че не играхме толкова добре, колкото искахме. Трябва да бъдем доста по-умни в Шампионската лига. Искахме да владеем топката повече в нападение. Изправихме се срещу много силен противник на техния стадион. Тръгваме си в добро настроение. Ако имам крампи, не мога да се върна на терена - дори да пълзя. Съдията ми каза да напусна отново. Не разбирам тези правила. Този момент (с крампата - б.р.) беше резултат от усилията, положени по време на много напрегнати мачове. Трябва винаги да си подготвен. Педри е малко уморен и това е нормално, той се възстановява от контузията си", каза Араухо, който беше заменен след гола на Нюкасъл.

Барса изравни дълбоко в допълнителното време след попадение на Ламин Ямал от дузпа. Реваншът между двата отбора е през следващата седмица.

