Янев обяви групата на ЦСКА за двубоя с Локо (София)

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния домакински мач срещу Локомотив (София) от 25-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 17:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Христо Янев няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои футболисти. Аут е Улаус Скаршем, който не влиза в плановете на наставника.

Групата на "армейците": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.