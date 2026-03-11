Възстановяването на играч на Вихрен върви по план

Халфът на Вихрен Александър Веселински продължава възстановяването си от тежката контузия, която получи още в третия кръг на Втора лига. Младият полузащитник претърпя успешна операция през август 2025 г., след скъсване на кръстни връзки в гостуването на ЦСКА София II.

През последните месеци футболистът работи по индивидуална програма под указанията на докторите и кондиционния треньор Никола Георгиев. От миналата седмица Александър постепенно започна и индивидуални тренировки с топка, като възстановяването му върви по план.