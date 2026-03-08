Генчев: ЦСКА наказва всяка грешка

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе разочарован от загубата с 0:2 от ЦСКА. Специалистът е на мнение, че ранният гол на “червените” е оказал сериозно влияние.

“Не е приятно, когато класен отбор като ЦСКА ти поведе толкова рано. Имахме ситуации да ни върнат в мача, но изпуснахме. След втория гол рухнахме. Дотогава имахме добри моменти. Момчетата дадоха каквото можаха, но срещу ЦСКА всяка грешка се наказва. Разполагат с доста класни футболисти и играят пред собствена публика. Ако бяхме изравнили може би щяха да са по-различни нещата, но това е минало вече. Предстоят ни важни мачове. Физически смятам, че футболистите издържаха, но попадението оказа влияние на психологическата устойчивост. Загубите са част от играта и трябва да си вадим поуките”, каза Генчев.