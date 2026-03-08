Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен се надява, че колективната негативна реакция срещу новите правилата в спорта, ще накара ФИА да предприеме действия след откриващата сезона Гран При на Австралия.

Тази година дебютира може би най-голямата промяна в регулациите в историята на Ф1, с изменения както в шасито, така и в задвижващата система, като последната вече разчита в по-голяма степен на електрическа мощност.

Това предизвика полемика, тъй като означава, че управлението на батерията ще играе по-голяма роля в състезанията, принуждавайки пилотите да прилагат „неестествени“ техники като понижаване на предавките на права.

Много пилоти не харесват това – особено Верстапен, който по време на предсезонните тестове определи новите правила като „антисъстезателни“ и като „Формула Е на стероиди“ – позиция, споделяна от мнозина.

Сред тях е и Ландо Норис, който смята, че откриващото състезание в Мелбърн е било твърде хаотично и опасно, като пилотите постоянно са се борили за позиции, докато Естебан Окон твърди, че болидите са „мъчителни“ за управление.

Верстапен се надява, че този обществен отзвук ще накара Ф1 и управляващия орган ФИА да се вслушат, на фона на заплахите, че може да напусне шампионата в края на настоящия си договор (2028 г.) поради неприязънта си към новите правила.

„Обичам състезанията, но всичко си има граници - каза четирикратният световен шампион. - Знам, че има някой във ФИА и Формула 1, който да ни изслуша и просто се надявам да има някакви действия, защото не съм единственият, който го казва – много хора говорят същото.“

„Независимо дали сме пилоти или фенове, ние просто искаме най-доброто за спорта. Не сме критични, просто за да сме критични. Критични сме с причина, искаме това да бъде Формула 1, знаете, истинска Формула 1 на стероиди. Днес, разбира се, отново не беше така.“

Пилотът на Ред Бул се надява, че тези промени ще се случат през годината, но предупреди, че „не са необходими малки корекции“, след като също така изтощи батерията си по време на загряващата обиколка на „Албърт Парк“.

„Това, за което трябва да се притесняват, са правилата, просто да се съсредоточат върху това - каза Верстапен, когато отново му беше зададен въпросът за бъдещето му в спорта. - Те задават въпроси и аз давам мнението си за това, което бих искал да видя и което смятам, че е по-добро за спорта, защото ми пука за него, обичам състезанията и искам да бъде по-добре от това, нали?“

„Така че, нека видим какво можем да направим. Надявам се, че дори през тази година може би ще измислим някои различни решения, така че да стане по-приятно за всички.“

Независимо от това, Макс си тръгва от Австралия с добър резултат, след като се изкачи от 20-о до 6-о място, а Ред Бул се бори с Макларън за третото място в подреждането на конструкторите зад Мерцедес и Ферари.

„Що се отнася до двигателя, мисля, че не сме твърде зле. В момента мисля, че там, където ни липсва скорост, е фактор от два елемента - от колата и от двигателя. Но това са неща, които могат да бъдат преодолени, не е шокиращо.“

„Това е основното, много негативно съм настроен към правилата, но наистина се чувствам горд с отбора и резултата, постигнат с нашия двигател. Момчетата наистина свършиха невероятна работа. Така че, от тази страна, съм много щастлив да работя с тях. Просто ми се искаше да се наслаждавам малко повече на самото каране.“

„Мисля, че ако се подобрим малко, можем да се борим малко по-напред и тогава изведнъж, разбира се, светът изглежда малко по-добре.“

„Правилата все още са същите, но светът изглежда малко по-добре по отношение на нашата конкурентоспособност. Надявам се, разбира се, че в рамките на няколко състезания можем да направим малка крачка напред.“

