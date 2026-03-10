Популярни
Люис Хамилтън похвали новите коли във Формула 1
  Люис Хамилтън похвали новите коли във Формула 1

Люис Хамилтън похвали новите коли във Формула 1

  10 март 2026
За разлика от почти всеки свой съперник, седемкратният световен шампион Люис Хамилтън похвали новите коли във Формула 1 и определи състезанието в Австралия, с което започна сезонът в неделя, като „забавно“.

Още по време на предсезонните тестове мнозина пилоти, включително световният шампион Ландо Норис и Макс Верстапен, критикуваха новите коли. Към тях в хода на уикенда в Австралия се присъединиха и други, но Хамилтън сподели напълно противоположно мнение.

Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026
Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026

„Лично на мен ми хареса състезанието. Смятам, че то беше забавно. Колата беше наистина приятна за каране. Гледах колите пред мен, те непрестанно си разменяха позициите, така че да, засега е доста добре“, каза Хамилтън, който след това коментира и изказванията на част от неговите съперници, които определиха многото изпреварвания като „изкуствени“.

„Не знам. Трябва да питате тях. Лично за мен нещата бяха страхотни. Но те бяха по-назад в колоната. Може би с 20 коли пред теб, е по-различно. Но от моята позиция, аз смятам, че беше страхотно“, заяви седемкратният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

