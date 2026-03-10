Люис Хамилтън похвали новите коли във Формула 1

За разлика от почти всеки свой съперник, седемкратният световен шампион Люис Хамилтън похвали новите коли във Формула 1 и определи състезанието в Австралия, с което започна сезонът в неделя, като „забавно“.

Още по време на предсезонните тестове мнозина пилоти, включително световният шампион Ландо Норис и Макс Верстапен, критикуваха новите коли. Към тях в хода на уикенда в Австралия се присъединиха и други, но Хамилтън сподели напълно противоположно мнение.

„Лично на мен ми хареса състезанието. Смятам, че то беше забавно. Колата беше наистина приятна за каране. Гледах колите пред мен, те непрестанно си разменяха позициите, така че да, засега е доста добре“, каза Хамилтън, който след това коментира и изказванията на част от неговите съперници, които определиха многото изпреварвания като „изкуствени“.



„Не знам. Трябва да питате тях. Лично за мен нещата бяха страхотни. Но те бяха по-назад в колоната. Може би с 20 коли пред теб, е по-различно. Но от моята позиция, аз смятам, че беше страхотно“, заяви седемкратният шампион.

Снимки: Gettyimages