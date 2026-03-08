Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис

Световният шампион Ландо Норис отправи остри критики към новите правила във Формула 1 след Гран При на Австралия, но победителят от Мелбърн Джордж Ръсел не остана безразличен към коментарите му. Ръсел отговори остро на яростната критика на Ландо Норис, като обясни, че световният шампион не би правил подобни коментари, „ако печелеше“.

След като завърши на пето място в Гран При на Австралия, Норис определи новата формула, доминирана от управлението на енергията, като „много изкуствена“ и предупреди, че Ф1 рискува „голям инцидент“, като Макс Верстапен също изрази критики.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Въпреки това Ръсел, който спечели състезанието от полпозишън, за да затвърди статута си на фаворит за титлата, отхвърли критиките на Норис. Според него всички пилоти са „егоисти“ и гледат собствените си интереси, като призова новите регулации да получат справедлив шанс.

Пистата „Албърт Парк“ се смяташе за една от най-трудните в календара по отношение на управлението на енергията поради дългите прави и липсата на зони с тежко спиране, които подпомагат възстановяването на енергия. Ръсел добави, че следващото състезание за Гран При на Китай ще бъде напълно различно по отношение на използваната енергийна стратегия.

Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

„Да, е, той винаги… да, не знам. Ако печелеше, не мисля, че щеше да казва същото - обясни Ръсел, когато беше попитан директно за коментарите на Норис. - Миналата година не бяхме доволни от това колко твърди бяха колите и от подскачането, всички имаха болки в гърба и пилотите се оплакваха от това, но пилотите на Макларън казваха, че няма подскачане, въпреки че гледахме колата им и тя подскачаше.“

"Така че всеки винаги гледа себе си и всички сме егоисти в това отношение. Истината е, че миналата година имахме същия двигател като тях, а Макларън свършиха по-добра работа от нас и ни победиха.“

Люис Хамилтън се закани на Мерцедес за предстоящите стартове

„Сега Макларън имат същия двигател като нас, както и Уилямс, и Алпин, а досега ние сме свършили по-добра работа от тях. Такава е играта.“

„Мисля, че интересното при тези правила е, че всяка писта, на която отиваме, няма да бъде винаги такава.“

Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон

„Следващата ни спирка е Шанхай, където има една голяма, дълга права, така че повечето пилоти ще използват енергията си на тази права. Не е нужно да я разпределяш между четири, както тук в Мелбърн. Така че всички много бързо критикуват.“

„Трябва да се даде шанс. Ние сме 22-ма пилоти. Когато сме имали най-добрите коли и най-малко износване на гумите и когато сме били най-щастливи, всички се оплакват, че състезанията са боклук.“

„Сега пилотите не са напълно щастливи, а всички казаха, че е било невероятно състезание. Така че не можеш да имаш всичко и мисля, че просто трябва да дадем шанс и да видим след още няколко състезания.“

Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул

