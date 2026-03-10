Тото Волф: Кими учи Формула 1 по трудния начин

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф заяви, че катастрофата на Андреа Кими Антонели в третата тренировка в Австралия в събота показва, че италианецът учи Формула 1 по трудния начин.
Антонели стартира втората си кампания в световния шампионат с второ място в първото състезание за сезона в Мелбърн, където той потегли и от първата редица. Това обаче можеше изобщо да не се случи след инцидента му в третата тренировка, след който механиците на Мерцедес трябваше да вложат сериозни усилия, за да подготвят колата на Антонели за квалификацията.
„Той буквално учи спорта по трудния начин, което го прави по-силен – заяви Волф. – Той беше много, много силен в петък, а скоростта му беше налична и в събота. Но след това се случи инцидентът, а това може да се случи.
„Смятам, че е чудо, че механиците успяха да оправят колата за квалификацията. Вижда се, че тя има много солидна база, защото колата на Кими не беше настроена, но той успя да направи силна квалификация и силно състезание.
„И двете ни коли бяха ограничени от батерията. Това допринесе и за слабите им стартове. В крайна сметка той записа много силно второ място. Беше много бърз в края, имаше скоростта и определено имаме още какво повече да очакваме.
„Самият той ще очаква повече от себе си, а ние и от колата, когато отстраним всички дребни проблеми. Надявам се той и Джордж да се борят честно в челото, може и с други коли“, каза още австриецът.
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages