Защо Ферари не влезе в бокса по време на виртуалната кола за сигурност в Австралия?

Шефът на отбора на Ферари във Формула 1, Фредерик Васьор, обясни защо нито Шарл Леклер, нито Люис Хамилтън не са влезли в бокса по време на виртуалната кола за сигурност в Гран при на Австралия, след като тимът изпусна победата за сметка на Мерцедес.

Светкавичният старт на Леклер му осигури лидерството в състезанието на „Албърт Парк“, въпреки че потегли четвърти. В първите 10 обиколки той на няколко пъти си размени първото място с Джордж Ръсел. Всичко се промени в 11-ата обиколка, когато болидът на Ред Бул, управляван от Исак Хаджар, аварира и предизвика виртуална кола за сигурност. И двата болида на Ферари останаха на пистата, докато „Сребърните стрели“ влязоха в бокса за нови гуми. Това накара Хамилтън да изрази притеснение по радиото: „Поне един от нас трябваше да влезе“, предположи той.

Последва нова намеса на виртуалната кола за сигурност, когато Валтери Ботас отпадна в 16 обиколка. Тогава още пет автомобила влязоха в бокса, но входът към питлейна беше бързо затворен заради спрелия болид на Кадилак от вътрешната страна на последния завой – което Васьор определи като „лош късмет“ пред Sky Италия.

В крайна сметка Леклер направи стандартен питстоп в 25 обиколка, последван от Хамилтън в 28-ата, което даде решаващо предимство на Мерцедес по пътя към двойната им победа.

„Това, което се случи, е, че Мерцедес смятаха, че ще спират отново, а ние всички бяхме изненадани колко добре издържаха гумите, защото можехме да направим 350 обиколки с тях - заяви Васьор пред Canal+ след състезанието. - От този момент нататък те успяха да се възползват от това предимство.“

По-късно в неделя французинът разясни темата в разговор с медиите.

„Нека бъдем реалисти, в квалификацията вчера те бяха с осем десети по-бързи от нас - посочи той. - Мисля, че на този етап от състезанието никой не очакваше да направи само едно спиране. Ние се целихме в оптималното за нас, а то беше да удължим серията ни обиколки. Проблемът не е в стратегическото решение, а просто в чистото темпо.

„Смятам, че темпото на Мерцедес беше по-добро от нашето. Дори след като влязоха в бокса, те бяха с три-четири десети по-бързи от нас. Запазиха това темпо през целия стинт. Добре, може би щяхме да се борим малко повече в началото, но това вероятно щеше да натовари гумите повече.“

От гледна точка на Васьор, чашата е наполовина пълна, въпреки че Леклер и Хамилтън завършиха трети и четвърти, на 16 секунди зад победителя Ръсел.

„Не съжалявам за стратегията, не съжалявам и за темпото днес - настоя той. - Постигнахме това в сравнение с вчера. Нека сега се съсредоточим върху Китай.“

Снимки: Gettyimages