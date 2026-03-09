Защо Ферари не влезе в бокса по време на виртуалната кола за сигурност в Австралия?

Шефът на отбора на Ферари във Формула 1, Фредерик Васьор, обясни защо нито Шарл Леклер, нито Люис Хамилтън не са влезли в бокса по време на виртуалната кола за сигурност в Гран при на Австралия, след като тимът изпусна победата за сметка на Мерцедес.
Светкавичният старт на Леклер му осигури лидерството в състезанието на „Албърт Парк“, въпреки че потегли четвърти. В първите 10 обиколки той на няколко пъти си размени първото място с Джордж Ръсел. Всичко се промени в 11-ата обиколка, когато болидът на Ред Бул, управляван от Исак Хаджар, аварира и предизвика виртуална кола за сигурност. И двата болида на Ферари останаха на пистата, докато „Сребърните стрели“ влязоха в бокса за нови гуми. Това накара Хамилтън да изрази притеснение по радиото: „Поне един от нас трябваше да влезе“, предположи той.
Оскар Пиастри: До катастрофата всичко вървеше много добре!
Последва нова намеса на виртуалната кола за сигурност, когато Валтери Ботас отпадна в 16 обиколка. Тогава още пет автомобила влязоха в бокса, но входът към питлейна беше бързо затворен заради спрелия болид на Кадилак от вътрешната страна на последния завой – което Васьор определи като „лош късмет“ пред Sky Италия.
В крайна сметка Леклер направи стандартен питстоп в 25 обиколка, последван от Хамилтън в 28-ата, което даде решаващо предимство на Мерцедес по пътя към двойната им победа.
Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис
„Това, което се случи, е, че Мерцедес смятаха, че ще спират отново, а ние всички бяхме изненадани колко добре издържаха гумите, защото можехме да направим 350 обиколки с тях - заяви Васьор пред Canal+ след състезанието. - От този момент нататък те успяха да се възползват от това предимство.“
По-късно в неделя французинът разясни темата в разговор с медиите.
Люис Хамилтън се закани на Мерцедес за предстоящите стартове
„Нека бъдем реалисти, в квалификацията вчера те бяха с осем десети по-бързи от нас - посочи той. - Мисля, че на този етап от състезанието никой не очакваше да направи само едно спиране. Ние се целихме в оптималното за нас, а то беше да удължим серията ни обиколки. Проблемът не е в стратегическото решение, а просто в чистото темпо.
„Смятам, че темпото на Мерцедес беше по-добро от нашето. Дори след като влязоха в бокса, те бяха с три-четири десети по-бързи от нас. Запазиха това темпо през целия стинт. Добре, може би щяхме да се борим малко повече в началото, но това вероятно щеше да натовари гумите повече.“
От гледна точка на Васьор, чашата е наполовина пълна, въпреки че Леклер и Хамилтън завършиха трети и четвърти, на 16 секунди зад победителя Ръсел.
„Не съжалявам за стратегията, не съжалявам и за темпото днес - настоя той. - Постигнахме това в сравнение с вчера. Нека сега се съсредоточим върху Китай.“
Люис Хамилтън: Наистина се гордея с отбора
Снимки: Gettyimages