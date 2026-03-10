Ферари: В състезанието видяхме реалното ни темпо

Фредерик Васьор смята, че неделното състезание в Австралия е показало реалното темпо на Ферари след незадоволителното представяне на Скудерията в квалификацията в Мелбърн ден по-рано.

Шарл Леклер и Люис Хамилтън стартираха съответно четвърти и седми на „Албърт Парк“ и направиха очакваното добро потегляне, за да стигнат до челото още в самото начало. В първата фаза от състезанието те се бориха като равни с Мерцедес, но впоследствие изостанаха след грешното стратегическо решение те да не спират в бокса по време на виртуалната кола на сигурността.

Въпреки това Леклер и Хамилтън завършиха трети и четвърти зад дуото на Мерцедес, като Хамилтън регистрира изоставане от едва 16 секунди спрямо победителя Джордж Ръсел. На фона на обърканата стратегия Васьор остана доволен от представянето на Черните кончета в Мелбърн, но призна, че има много работа за вършене по SF-26.

„Чувството е по-скоро позитивно. Имахме трудна събота, в която не успяхме да свършим всичко както трябва и изостанахме с 0.8 секунди, но днес възстановихме част от това.



„Хубаво е да имаме две коли, които се борят в челото. Знаем, че имаме много какво да подобряваме, но това важи и за всички останали. Резултатът в края на сезона ще зависи от капацитета на всички да развият колите си. Това ще е ключовото за всички. Предпочитам да започнем сезона в добра форма, отколкото обратното, но все още остава много.



„Очаквахме да сме силни на старта, но беше наистина на ръба. Прозорецът е много тесен. Освен това светофарите изгаснаха много бързо. Мисля, че всички бяха изненадани. Стартът беше добър, но няма гаранция, че това ще бъде така през целия сезона.



„Темпото в квалификацията не беше най-доброто, защото не си свършихме работата по най-добрия начин, но състезателното ни темпо беше по-добро. Трудно е, но, ако се направи сравнение с Макларън, Ред Бул и Мерцедес, ние сме може би с една крачка напред. Но това беше само едно състезание, първото и ние имаме огромен списък с неща, за които сме убедени, че трябва да правим по-добре. Това важи и за всичките ни конкуренти“, отчете Васьор.



„В Китай нещата ще са много по-различни. От гледна точка използването на енергията, ситуацията е почти противоположна. Условията ще са много по-студени, а и ще има и спринт. Това означава, че ще имаме много по-малко време, в което да изготвим нашата стратегия. Ще бъде напълно различно упражнение. Нека да видим какво ще стане тогава“, добави още французинът, говорейки за предстоящата този уикенд Гран При на Китай.

