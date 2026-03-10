Задава се още един кошмарен уикенд за Астън Мартин

Предстоящата този уикенд Гран При на Китай се очертава да бъде още един кошмарен уикенд за отбора на Астън Мартин, тъй като от Хонда няма да са готови с контрамерките срещу вибрациите на задвижващата система.

Заради тези вибрации Фернандо Алонсо и Ланс Строл не могат да правят много последователни обиколки, а и надеждността на AMR26 също страда. Очакванията бяха от Хонда да имат някакво решение за уикенда в Шанхай, но сега стана ясно, че то няма да е готово преди Гран При на Япония след две седмици.

„На този етап все още не сме решили накъде ще поемем. Първо ние искаме да въведем контрамерки срещу вибрациите на „Сузука“, за да можем да използваме задвижващата система без никакви проблеми. В Сакура (базата на Хонда) ще направят всичко възможно това да се случи, но аз смятам, че ще бъде важно да подобри колаборацията със Силвърстоун (базата на Астън Мартин)“, заяви президентът на Хонда Рейсинг Коджи Уатанабе.



„Трябва да ускорим развитието на нашата задвижваща система. Това не означава само да увеличим нейната мощност. Важно е как развиваме задвижваща система като част от колата. Трябва да работим като един отбор“, добави още японецът.

