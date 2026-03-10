Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Отборът на Валентино Роси няма да сменя Дукати с Априлия

Отборът на Валентино Роси няма да сменя Дукати с Априлия

  • 10 март 2026 | 14:11
  • 341
  • 0

Отборът на Валентино Роси ще продължи да работи с Дукати и при въвеждането на новите технически правила в MotoGP през 2027 година.

През зимата се появи информация, че екипът на Доктора преговаря с Априлия, което дясната ръка на Роси Учио Салучи, който ръководи отбора, потвърди, че наистина се е случило. Той обаче отчете, че VR46 никога не е обмислял сериозно възможността да се раздели с Дукати.

VR46 може да напусне Дукати, за да работи с Априлия
„Ние говорихме малко с Априлия, след като те ни потърсиха и ние бяхме джентълемни. Познавам Масимо Ривола от много години. Когато Валентино тества във Формула 1 с Ферари, той ръководеше нещата, така че това са 22 години.

„Познавам Масимо, той е много добър човек и добър мениджър. Проведохме няколко разговора защото, защо не? Но никога не сме обмисляли раздяла с Дукати.

„Много сме близо да преподпишем. Остава да уточним само някои дребни детайли. Предполагам, че в рамките на следващия месец ще обявим новия договор. Много сме били до това да подпишем отново“, обясни Салучи.

Снимки: Gettyimages

