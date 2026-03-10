Популярни
Очаквайте в 17:00: Илия Петков е гост в Block Out
  3. В Джеда не искат да губят мястото си в календара на Формула 1

  • 10 март 2026 | 15:43
  • 349
  • 0

Организаторите на надпреварата за Гран При на Саудитска Арабия правят всичко възможно, за да не загубят мястото си в календара на Формула 1 за сезон 2026, въпреки че това изглежда почти сигурно.

След началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, провеждането на състезанията в Бахрейн и Джеда, предвидени съответно за 12 и 19 април, беше поставено под сериозна въпросителна. На този етап изглежда почти сигурно, че и двете надпревари ще бъдат анулирани, но без да бъдат замествани от други стартове, което ще остави голяма дупка в календара между стартовете в Япония и Маями.

В Саудитска Арабия обаче искат да отложат максимално дълго решението за тяхното състезание, въпреки че крайният срок за това решение наближава с пълна сила. Почти сигурно е, че съдбата на двете надпревари ще бъде една и съща и съответно, ако едното бъде анулирано, това ще се случи и с другото.

На практика, предвид сгъстения календар на Формула 1, отлагането на двете състезания за по-късен етап от годината, е невъзможно. Така броят на състезателните уикенди през 2026 година ще спадне от 24 на 22, ако няма допълнително промени по-късно през сезона. На този етап е твърде рано да се прогнозира какво ще се случи с кръговете в Катар и Абу Даби, които са предвидени за края на ноември и началото на декември.

