В Джеда не искат да губят мястото си в календара на Формула 1

Организаторите на надпреварата за Гран При на Саудитска Арабия правят всичко възможно, за да не загубят мястото си в календара на Формула 1 за сезон 2026, въпреки че това изглежда почти сигурно.

Our journey around the world to crown the 2026 champion is GO! 🌏👑#F1 #AusGP pic.twitter.com/W3Aa3bx7zz — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

След началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, провеждането на състезанията в Бахрейн и Джеда, предвидени съответно за 12 и 19 април, беше поставено под сериозна въпросителна. На този етап изглежда почти сигурно, че и двете надпревари ще бъдат анулирани, но без да бъдат замествани от други стартове, което ще остави голяма дупка в календара между стартовете в Япония и Маями.

And that's a wrap for round one 👊



From Melbourne we head straight to Shanghai 🇦🇺→🇨🇳#F1 #AusGP pic.twitter.com/hARq2WDfJu — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

В Саудитска Арабия обаче искат да отложат максимално дълго решението за тяхното състезание, въпреки че крайният срок за това решение наближава с пълна сила. Почти сигурно е, че съдбата на двете надпревари ще бъде една и съща и съответно, ако едното бъде анулирано, това ще се случи и с другото.

Защо Формула 1 може да се лиши от Бахрейн и Саудитска Арабия

На практика, предвид сгъстения календар на Формула 1, отлагането на двете състезания за по-късен етап от годината, е невъзможно. Така броят на състезателните уикенди през 2026 година ще спадне от 24 на 22, ако няма допълнително промени по-късно през сезона. На този етап е твърде рано да се прогнозира какво ще се случи с кръговете в Катар и Абу Даби, които са предвидени за края на ноември и началото на декември.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages