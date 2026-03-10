Сухо, но много хладно време очаква пилотите и отборите в Китай

Сезон 2026 във Формула 1 продължава този уикенд с Гран При на Китай на пистата в Шанхай, на която ще се проведе и първият спринт за годината.

Това означава, че отборите и пилотите ще имат само една 60-минутна тренировка, за да се подготвят за същинските сесии през уикенда. Добрата новина за тях е, че синоптиците не предвиждат никакви дъждове в хода на целия уикенд, което поне малко ще помогне на екипите.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪



We'll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

Времето обаче ще бъде сравнително хладно и в нито един момент от уикенда не се очаква температура да надхвърли 17 градуса по Целзий. Тази максимална температура се очаква в ранния следобед в събота, непосредствено преди началото на квалификацията за основното състезание.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Иначе в петък и събота времето трябва да е ясно, а в неделя да се заоблачи. Шансовете за дъжд обаче са минимални, така че би трябвало уикендът да премине изцяло на суха писта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages