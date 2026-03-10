Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сухо, но много хладно време очаква пилотите и отборите в Китай

Сухо, но много хладно време очаква пилотите и отборите в Китай

  • 10 март 2026 | 14:25
  • 266
  • 0

Сезон 2026 във Формула 1 продължава този уикенд с Гран При на Китай на пистата в Шанхай, на която ще се проведе и първият спринт за годината.

Това означава, че отборите и пилотите ще имат само една 60-минутна тренировка, за да се подготвят за същинските сесии през уикенда. Добрата новина за тях е, че синоптиците не предвиждат никакви дъждове в хода на целия уикенд, което поне малко ще помогне на екипите.

Времето обаче ще бъде сравнително хладно и в нито един момент от уикенда не се очаква температура да надхвърли 17 градуса по Целзий. Тази максимална температура се очаква в ранния следобед в събота, непосредствено преди началото на квалификацията за основното състезание.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Иначе в петък и събота времето трябва да е ясно, а в неделя да се заоблачи. Шансовете за дъжд обаче са минимални, така че би трябвало уикендът да премине изцяло на суха писта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф: Формула 1 трябва да е вълнуваща за феновете

Тото Волф: Формула 1 трябва да е вълнуваща за феновете

  • 9 март 2026 | 21:29
  • 3571
  • 1
Задава се пауза във Формула 2, търси се поне един алтернативен старт в Европа

Задава се пауза във Формула 2, търси се поне един алтернативен старт в Европа

  • 9 март 2026 | 19:10
  • 6263
  • 0
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 9203
  • 11
В Ред Бул похвалиха „фантастичния“ дебют на Исак Хаджар за тима

В Ред Бул похвалиха „фантастичния“ дебют на Исак Хаджар за тима

  • 9 март 2026 | 18:06
  • 3089
  • 0
Алекс Албон: Трябва да наваксаме поне половин секунда

Алекс Албон: Трябва да наваксаме поне половин секунда

  • 9 март 2026 | 16:20
  • 1188
  • 2
В Италия: Има живот на планетата Ферари

В Италия: Има живот на планетата Ферари

  • 9 март 2026 | 16:10
  • 2683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 17884
  • 92
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 14947
  • 47
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 25022
  • 16
Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

  • 10 март 2026 | 11:11
  • 9863
  • 19
Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 4771
  • 39
Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

  • 10 март 2026 | 10:49
  • 4482
  • 8