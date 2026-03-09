Популярни
  В Италия: Има живот на планетата Ферари

В Италия: Има живот на планетата Ферари

  9 март 2026 | 16:10
Силното начало на сезон 2026 във Формула 1 за Ферари беше отбелязано от медиите в Италия, а като цяло тонът е, че Скудерията започва новата ера в световния шампионат в много по-добра форма в сравнение с миналата година.

“На планетата Ферари има живот - написа авторитетният италиански журналист Лео Турини, чийто коментари често се приемат за барометър на настроенията в гилдията. - Но изпитвам и известна тревога, като сега ще обясня.

“Предимството на Мерцедес е ясно видимо. Дори и да забравим квалификацията, достатъчно е да погледнем към темпото, което демонстрираха Ръсел и Антонели на чиста писта в състезанието. Но и аз не мисля, че класирането щеше да се промени, ако във Ферари бяха избрали друг момент за спиранията в бокса.

“Оказа се, че Ферари SF-26 отстъпва най-малко на болидите, които използват трика с промяна на степента на компресия. Леклер дори беше начело за известно време, а Хамилтън много ми хареса, мисля, че това беше най-доброто му състезание, откакто той е в Маранело.

“Сега остава да разберем дали има възможност да бъде съкратено изоставането спрямо Мерцедес. По този въпрос ми е трудно да съм оптимист, особено като имаме предвид постоянните проблеми на Ферари при развитието на колата в хода на сезона. Но задължително трябва да опитаме.

“В най-близко бъдеще, най-назад от лидерите остава Макларън. Пиастри сам се извади от състезанието, а аз не съм убеден, че има големи разлики между Макларън и Мерцедес по отношение софтуера, който управлява задвижващата система. Може и да е така, но според мен, има нещо, което липсва на целия проект. Същото мога да кажа и за Ред Бул, но пък Верстапен стартира от дъното на колоната, така че трябва да изчакаме още малко. Но като цяло, впечатлението ми от представянето на тези два тима не е блестящо.”

Снимки: Imago

