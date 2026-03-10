Популярни
  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
  Байерн засега не може да се разбере с титуляр за нов договор

  • 10 март 2026 | 12:21
  • 710
  • 0

Байерн (Мюнхен) и Конрад Лаймер все още са далеч от споразумение за нов договор на австрийския национал, пишат медиите в Германия. Контрактът на футболиста изтича догодина и желанието на баварците е той да остане на “Алианц Арена”.

Лаймер обаче иска сериозно увеличение на заплатата, което засега спъва преговорите. Австриецът в момента получава 8-9 млн. евро бруто, а желанието на играча е възнаграждението му да стане близо 15 млн. евро заедно с възможните бонуси. В Байерн обаче нямат намерение да плащат толкова, като смятат такова увеличение за твърде много.

Това бе потвърдено и от спортния директор на баварците Макс Еберл, който говори преди отпътуването на отбора за срещата с Аталанта в Бергамо: “Бихме искали да удължим договора на Кони. Проведени са разговори, но в момента нещата са в застой. Но това не е проблем, няма лоши чувства или злоба. Ние имаме свои идеи, а те имат свои идеи, и тези идеи трябва да се съгласуват. В момента това не е така, но няма проблем. Много се радваме, че той се върна, че отново е здрав и че сега е на разположение”.

Лаймер пристигна в Байерн със свободен трансфер от РБ Лайпциг през 2023 г. и бързо се утвърди като важна част от състава на Байерн. Той е използван основно на десния бек, макар че стандартната му позиция е на вътрешен халф. През този сезон той има 31 мача във всички турнири с 3 гола и 8 асистенции.

Снимки: Imago

