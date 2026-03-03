Ирански футболистки отказаха да пеят националния химн

Футболистките от женския национален отбор на Иран запазиха мълчание по време на националния химн на страната си преди мача срещу Република Корея за Купата на Азия, който се проведе в понеделник. Актът на протест идва дни след съвместна военна атака на САЩ и Израел срещу Иран.

A defying silence



The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime.



Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 2, 2026

На стадион „Кбъс Супер“ в Голд Коуст, Австралия, иранските футболистки стояха подредени и мълчаливи, докато звучеше химнът Mehr-e Khavaran. Кадри от момента показаха селекционера Марзие Джафари да се усмихва край страничната линия.

Преди срещата, която Иран загуби с 0:3, Джафари отказа да коментира военните атаки или смъртта на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей, заявявайки, че отборът трябва да се съсредоточи върху турнира. По трибуните малка група ирански фенове скандираха и развяваха червени, бели и зелени знамена, включително знамето отпреди ислямската революция.

Календарът не изглежда по-лесен за иранския отбор, който ще има само два дни почивка, преди в четвъртък да се изправи срещу домакина Австралия на същия стадион. Австралийската нападателка Ейми Сейър изрази солидарност с отбора на Иран, заявявайки, че футболистките заслужават съчувствие и уважение, че продължават да се състезават в турнира въпреки обстоятелствата.

„Сърцата ни са с тях и техните семейства, това е трудна ситуация и е много смело от тяхна страна да са тук и да играят“, заяви Сейър. „Те показаха много силно представяне [срещу Южна Корея], дори и с настоящия политически климат и трудностите, през които може би преминават.“