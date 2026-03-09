Хьогмо: Нямаме търпение да играем срещу ЦСКА

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след победата с 3:0 срещу Монтана в efbet Лига. Опитният специалист призна, че няма търпение да дойде дербито с ЦСКА през уикенда.

"Всеки мач има собствен живот. Днес играхме срещу отбор, който беше 90 минути блок. Беше важно да сме концентрирани, вкарахме три гола, футболистите бяха фокусирани. Не мисля, че допуснахме удар срещу вратата ни. През втората част не създадохме нищо, но имахме контрола върху играта. Доста дълго време играхме по два мача на седмица, трябва да подобрим връзките в отбора, срещу Левски играхме добре, трябва да подобрим все още това как съперникът играе на контраатака, днес се справихме добре.

Трябва да правим малки стъпки през цялото време. Ще трябва да изчакаме за Кайо Видал, не трябва да бързаме, Стаси също има пободен проблем. Нареси има удар в скулата. Ще играем още пет пъти с ЦСКА, първият е в събота, различен мач ще е. Нямаме търпение да играем с ЦСКА", каза треньорът на "зелените".

