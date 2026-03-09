ЦСКА обяви програмата си до сблъсъка с Лудогорец

ЦСКА ще стартира активна подготовка утре (10 март) за предстоящия шампионатен двубой срещу Лудогорец. В състава на Христо Янев няма футболисти със сериозни здравословни оплаквания след победата над Локомотив (София) с 2:0 и всички ще се включат пълноценно в тренировъчния процес през тази седмица.

"Червените" ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево до петък, когато ще отпътуват за Разград. Гостуването на Лудогорец от 26-ия кръг на efbet Лига ще се играе на 14 март (събота) от 17:45 ч.

В неделя (15 март) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка в Панчарево.