Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето'о за №1 срещу Локо (София)

Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето'о за играч на мача при победата с 2:0 над Локомотив (София) в среща от 25-ия кръг на efbet Лига. Камерунският полузащитник реализира първото попадение и даде асистенция за втория гол на "армейците".

"Джеймс Ето'о е вашият Играч на мача от вчерашния двубой срещу Локомотив София!

След гласуване в официалното приложение MyCSKA полузащитникът събра най-много от вашите гласове, след като се отчете с гол и асистенция и имаше ключова роля за отбора.

Благодарим на всички, които се включиха в гласуването!", написаха "червените".