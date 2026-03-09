Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето'о за №1 срещу Локо (София)

Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето'о за №1 срещу Локо (София)

  • 9 март 2026 | 13:42
  • 281
  • 0
Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето'о за играч на мача при победата с 2:0 над Локомотив (София) в среща от 25-ия кръг на efbet Лига. Камерунският полузащитник реализира първото попадение и даде асистенция за втория гол на "армейците".

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

"Джеймс Ето'о е вашият Играч на мача от вчерашния двубой срещу Локомотив София!

След гласуване в официалното приложение MyCSKA полузащитникът събра най-много от вашите гласове, след като се отчете с гол и асистенция и имаше ключова роля за отбора.

Джеймс Ето'о: Когато вкарвам от дистанция, това ми дава увереност
Джеймс Ето'о: Когато вкарвам от дистанция, това ми дава увереност

Благодарим на всички, които се включиха в гласуването!", написаха "червените".

