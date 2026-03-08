Шеф на ЦСКА: Информацията за Лапеня и Илиев не е вярна, изоставаме с много заради наши глупости

Спортният директор на Бойко Величков си пожела ЦСКА да играе по начина, по който го направи днес при победата с 2:0 срещу Локомотив (София). Той допълни, че появилата се информация за искане на Лапеня и Илиев да напуснат не отговаря на истината, а също така добави, че "червените" са далеч от първото място заради собствени грешки и глупости.

"Да започнем с поздравления към дамите. Да продължават да бъдат освен по-красиви и по-добрата част от нас.

Много качествен двубой от наша страна и заслужена победа. Тотален контрол над топката. Естествено, че допуснахме положения пред нашата врата, но имахме много такива пред противниковата.

На пейката имаме много опции и качество. Имаме момчета, които остават извън групата. Това количество, съчетано с качество, дава възможност за дълбочина и Ицо да използва най-доброто", каза Величков, който отрече за напускане на Лапеня и Илиев.

"Истината не е такава, каквато се появява като информация. Днес видяхте, че бяха тук. Ясно е, че има конкуренция и някои остават на пейката и извън групата. И на резервната скамейка имаме много добри играчи. Рано или късно ще се нуждаем от тях", допълни шефът на "червените".

"Добра реакция откъм резултати и игра. Загубата от Септември бе разочарование за нас, но днес показахме нещо, което безспорно ще бъде одобрено от привържениците, а именно, че сме с потенциал.

И през първия полусезон имахме двубои, в които изпуснахме страшно много точки, както срещу Септември", разясни Величков, който в заключение говори за предстоящото гостуване на Лудогорец.

"Ясно е, че това ще е един от по-специалните двубои с оглед на класирането и историята.

Ситуацията е ясна на всички - изоставаме с много точки заради наши грешки и глупости. Наваксваме точки, но от първото място сме далеч."