Димчо Ненов: Да преодолеем непостоянството

Утре, Нефтохимик (Бургас) гостува на Розова долина (Казанлък) в Мъглиж. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отиваме в Мъглиж да играем футбол. В поредица сме от тежки изпитания. Такива са полезни за младия ни отбор. В тях обаче трябва да издържаме психически. Срещу Марица (Пловдив) се самоубихме с грешките, които допуснахме. В такъв период обаче сме на развитие. Не можем да го прескочим, трябва да се измине целия този път. Борим се да преодолеем непостоянството. Това са футболистите. Те си заслужиха да достигнат до тук. Сега работим за да преодолеят въпросното препятствие“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.