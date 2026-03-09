Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Модрич: Титли се печелят в малките мачове, особено в първенството

Модрич: Титли се печелят в малките мачове, особено в първенството

  • 9 март 2026 | 15:32
  • 162
  • 0

Хърватският полузащитник Лука Модрич твърди, че Милан щеше да бъде на едно ниво с Интер, ако тимът се бе представил по-добре в „малките мачове“, след победата над големия си градски съперник в неделя вечер в Серия "А".

Лука Модрич: Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос
Лука Модрич: Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос

Бившият носител на „Златната топка“ беше една от ключовите фигури за успеха на Милан с 1:0 над Интер, чиято преднина на върха във временното класиране в италианското първенство бе намалена до 7 точки при оставащи 10 кръга от сезона. Основната тема около “росонерите” след снощната победа сега е дали има реална възможност “нерадзурите” да бъде настигнати в подреждането.

„Трудно е да се прогнозира. Хората винаги казват, че титли се печелят в малките мачове, особено в първенството. Не се справихме добре в подобни срещи, загубихме твърде много точки. Ако бяхме спечелили поне половината от тях, щяхме да сме там заедно с Интер. Но това е част от футбола. Трябва да намерим начин да се подобрим и да усъвършенстваме представянето си в тези мачове, когато отборите се защитават твърде наситено. Трябва да намерим начин да се справяме по-добре и може би да играем по-бързо, да намерим по-добро решение, за да печелим подобни двубои“, коментира Модрич в интервю за CBS Sports.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Дзерби между Манчестър Юнайтед и Тотнъм

Де Дзерби между Манчестър Юнайтед и Тотнъм

  • 9 март 2026 | 10:29
  • 6561
  • 4
Мбапе се завърна в Мадрид, присъдата за първия мач с Манчестър Сити е издадена

Мбапе се завърна в Мадрид, присъдата за първия мач с Манчестър Сити е издадена

  • 9 март 2026 | 09:53
  • 10577
  • 5
Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

  • 9 март 2026 | 07:40
  • 6970
  • 10
Алегри: Интер е явният фаворит за титлата

Алегри: Интер е явният фаворит за титлата

  • 9 март 2026 | 06:07
  • 1492
  • 0
Киву: Интер игра под нивото си, но нищо не се променя в битката за Скудетото

Киву: Интер игра под нивото си, но нищо не се променя в битката за Скудетото

  • 9 март 2026 | 05:56
  • 4306
  • 6
Димарко: Трудно е да се обясни реакцията ни, но водим със 7 точки

Димарко: Трудно е да се обясни реакцията ни, но водим със 7 точки

  • 9 март 2026 | 05:51
  • 1725
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

  • 9 март 2026 | 15:30
  • 4388
  • 15
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 27287
  • 32
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 36889
  • 111
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 14058
  • 82
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 13830
  • 7
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 14903
  • 6