Модрич: Титли се печелят в малките мачове, особено в първенството

Хърватският полузащитник Лука Модрич твърди, че Милан щеше да бъде на едно ниво с Интер, ако тимът се бе представил по-добре в „малките мачове“, след победата над големия си градски съперник в неделя вечер в Серия "А".

Бившият носител на „Златната топка“ беше една от ключовите фигури за успеха на Милан с 1:0 над Интер, чиято преднина на върха във временното класиране в италианското първенство бе намалена до 7 точки при оставащи 10 кръга от сезона. Основната тема около “росонерите” след снощната победа сега е дали има реална възможност “нерадзурите” да бъде настигнати в подреждането.

„Трудно е да се прогнозира. Хората винаги казват, че титли се печелят в малките мачове, особено в първенството. Не се справихме добре в подобни срещи, загубихме твърде много точки. Ако бяхме спечелили поне половината от тях, щяхме да сме там заедно с Интер. Но това е част от футбола. Трябва да намерим начин да се подобрим и да усъвършенстваме представянето си в тези мачове, когато отборите се защитават твърде наситено. Трябва да намерим начин да се справяме по-добре и може би да играем по-бързо, да намерим по-добро решение, за да печелим подобни двубои“, коментира Модрич в интервю за CBS Sports.

