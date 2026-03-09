Героят за Милан: Това е най-важният гол в живота ми

Левият халф-бек на Милан Первис Еступинян беше категоричен, че победното му попадение за успеха с 1:0 в дербито срещу Интер е най-важното в кариерата му. Той също така призна, че отиграването му е било насърчено от наставника на тима Масимилиано Алегри в подготовката преди мача.

„Това наистина е най-важният гол в живота ми. Победата е благодарение на целия ни усърден труд през седмицата. Работихме толкова усърдно през цялата седмица, като имахме правилния подход и стигнахме до победата. Да, работихме върху рейда ми при гола, като треньорът ми каза да атакувам това пространство. Намерих подходящия момент да направя този дрибъл и отбелязах попадението“, сподели Еступинян след двубоя.

