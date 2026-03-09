Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Героят за Милан: Това е най-важният гол в живота ми

Героят за Милан: Това е най-важният гол в живота ми

  • 9 март 2026 | 00:38
  • 590
  • 0

Левият халф-бек на Милан Первис Еступинян беше категоричен, че победното му попадение за успеха с 1:0 в дербито срещу Интер е най-важното в кариерата му. Той също така призна, че отиграването му е било насърчено от наставника на тима Масимилиано Алегри в подготовката преди мача.

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

„Това наистина е най-важният гол в живота ми. Победата е благодарение на целия ни усърден труд през седмицата. Работихме толкова усърдно през цялата седмица, като имахме правилния подход и стигнахме до победата. Да, работихме върху рейда ми при гола, като треньорът ми каза да атакувам това пространство. Намерих подходящия момент да направя този дрибъл и отбелязах попадението“, сподели Еступинян след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

  • 8 март 2026 | 22:10
  • 6396
  • 5
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 11395
  • 46
Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

  • 8 март 2026 | 21:42
  • 595
  • 0
Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

  • 8 март 2026 | 21:13
  • 3535
  • 0
Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

  • 8 март 2026 | 20:39
  • 1185
  • 0
Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

  • 8 март 2026 | 20:27
  • 4882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 76276
  • 291
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 11395
  • 46
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 19585
  • 41
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 43052
  • 59
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 36660
  • 68
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 42480
  • 88