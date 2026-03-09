Чалханоолу няма да играе и в дербито с Аталанта

Халфът на Интер Хакан Чалханоолу е получил нова контузия, потвърдиха от клуба след днешните медицински прегледи. Става въпрос за леко разтежение на адукторите в дясното бедро на играча.

Така турският национал със сигурност ще пропусне местното дерби с Аталанта, което е в събота. Чалханоолу не игра и при снощната загуба с 0:1 от градския съперник Милан, като остана на пейката през целия мач. През настоящия сезон 32-годишният полузащитник е записал общо 25 мача с 9 гола и 4 асистенции.

Снимки: Gettyimages