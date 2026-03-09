Интер празнува 118 години от основаването си

Днес се навършват 118 години от създаването на Интер. Клубът е създаден на 9 март 1908 г. и с времето се превръща в един от най-великите италиански отбори.

Миланският гранд е втори по титли в Италия със своите 20 Скудета. Същото може да се каже и по брой спечелени Купи на Италия (9) и Суперкупи на Италия (9). На международната сцена Интер има три трофея от Купата на европейските шампиони / Шампионската лига, като е втори в това отношение сред отборите от Серия "А". По брой триумфи за Купата на УЕФА / Лига Европа обаче клубът е първи заедно с Ювентус сред всички на Апенините със своите три трофея. Към впечатляващия брой от 46 отличия се добавят също така две Медуконтинентални купи и един трофей от Световното клубно първенство. “Нерадзурите” се гордеят и с две уникални за Италия постижения, като единствени са играли във всички сезони на местния елит, както и само те имат спечелен требъл в Серия "А", Купата на Италия и Шампионската лига в една и съща кампания, а именно 2009/10.

Being interista it's not a matter of time.

It's a choice we share 🖤💙



Internazionale since 1908 🎂 pic.twitter.com/6zVz7fygLf — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) March 9, 2026

Фланелката на “Змията” са носили редица легендарни и именити играчи като Джузепе Меаца, Бенито Лоренци, Ищван Ниерс, Луис Суарес, Сандро Мацола, Алесандро Алтобели, Джузепе Барези, Джузепе Бергоми, Валтер Дзенга, Карл-Хайнц Румениге, Юрген Клинсман, Лотар Матеус, Джанлука Палиука, Хавиер Санети, Кристиан Виери, Иван Кордоба, Марко Матераци, Естебан Камбиасо, Луиш Фиго, Деян Станкович, Жулио Сезар, Диего Милито, Самуел Ето’о, Самир Ханданович, Мауро Икарди, Лаутаро Мартинес, Николо Барела, Алесандро Бастони и Федерико Димарко. Наставници на Интер са били изявени специалисти като Арпад Вейс, Еленио Ерера, Еудженио Берселини, Джовани Трапатони, Рой Ходжсън, Марчело Липи, Ектор Купер, Роберто Манчини, Жозе Моуриньо, Рафаел Бенитес, Клаудио Раниери, Стефано Пиоли, Лучано Спалети, Антонио Конте и Симоне Индзаги.

Hoy se cumplen 118 años de historia, y me siento orgulloso por esta camiseta, por este escudo, por estos colores, por su historia, sus significados, sus jugadores más representativos. Nunca en serie B y unico equipo italiano con triplete.#AMALA #9deMarzo 🖤💙⏳️#Internazionale pic.twitter.com/bOYgboYWtg — Juan Inter (@WorldInterFC) March 9, 2026