Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

  • 8 март 2026 | 15:41
  • 485
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор заяви, че е сравнително доволен от представянето на Скудерията в Гран При на Австралия, като на финала двамата пилоти на тима Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха трети и четвърти.

Васьор беше категоричен, че стратегията с един бокс е позволила на Леклер да се качи на подиума и потвърди, че за следващите стартове SF-26 ще получи редица важни подобрения.

Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон
Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон

„Не знам дали можехме да сме по-напред, ако бяхме разделили стратегията на двамата ни пилоти – заяви Васьор пред Sky Италия. – Не мога да гадая, но не мисля, че това щеше да ни помогне. Когато съперниците ни спряха в бокса, в този момент беше трудно да се предположи, че това ще е единствената им смяна на гуми.

„Нашият план беше да спрем много по-късно в бокса, но не провървя – при втората виртуална кола за сигурност входът на бокса беше затворен.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

„Мисля, че пред целия уикенд Мерцедес бяха пред нас, но ние записахме нелошо начало на сезона, имаме много работа, но още за следващото състезание ще се опитаме да подобрим представянето ни в много области. Сега изоставаме с около половин секунда от Мерцедес. Имаме дълъг списък с неща, които трябва да подобрим и променим, защото битката за титлата ще се реши от състезанието по развитието и подобряването на колите в хода на сезона.

„Скоро предстоят сериозни подобрения по SF-26, задвижващата система също ще получи много нови неща и ще е много важно да постигнем пробив в областта на контрола на разхода на енергия в хода на състезанието.

Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул
Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул

„Пистата в Китай е съвсем различна и там може да има различно разпределение на силите. Не казвам, че Мерцедес ще отидат на 10-о място, но картинката в челото може да се измени.“

Исак Хаджар коментира лудата битка на старта
Исак Хаджар коментира лудата битка на старта
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026

Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026

  • 8 март 2026 | 10:18
  • 4494
  • 6
Световният шампион отново критикува новите правила във Формула 1

Световният шампион отново критикува новите правила във Формула 1

  • 8 март 2026 | 09:58
  • 2188
  • 2
Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

  • 8 март 2026 | 09:34
  • 3644
  • 0
Макс Верстапен: Не се насладих на състезанието

Макс Верстапен: Не се насладих на състезанието

  • 8 март 2026 | 08:48
  • 2279
  • 2
Люис Хамилтън: Наистина се гордея с отбора

Люис Хамилтън: Наистина се гордея с отбора

  • 8 март 2026 | 08:34
  • 2617
  • 1
Шарл Леклер: Нямаше как да спечелим днес

Шарл Леклер: Нямаше как да спечелим днес

  • 8 март 2026 | 08:18
  • 2196
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив), пропуск на домакините

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив), пропуск на домакините

  • 8 март 2026 | 16:14
  • 8377
  • 10
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 18998
  • 39
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 25938
  • 73
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 24687
  • 28
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 51622
  • 65
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 28021
  • 28