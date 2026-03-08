Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор заяви, че е сравнително доволен от представянето на Скудерията в Гран При на Австралия, като на финала двамата пилоти на тима Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха трети и четвърти.

Васьор беше категоричен, че стратегията с един бокс е позволила на Леклер да се качи на подиума и потвърди, че за следващите стартове SF-26 ще получи редица важни подобрения.

„Не знам дали можехме да сме по-напред, ако бяхме разделили стратегията на двамата ни пилоти – заяви Васьор пред Sky Италия. – Не мога да гадая, но не мисля, че това щеше да ни помогне. Когато съперниците ни спряха в бокса, в този момент беше трудно да се предположи, че това ще е единствената им смяна на гуми.

„Нашият план беше да спрем много по-късно в бокса, но не провървя – при втората виртуална кола за сигурност входът на бокса беше затворен.

„Мисля, че пред целия уикенд Мерцедес бяха пред нас, но ние записахме нелошо начало на сезона, имаме много работа, но още за следващото състезание ще се опитаме да подобрим представянето ни в много области. Сега изоставаме с около половин секунда от Мерцедес. Имаме дълъг списък с неща, които трябва да подобрим и променим, защото битката за титлата ще се реши от състезанието по развитието и подобряването на колите в хода на сезона.

„Скоро предстоят сериозни подобрения по SF-26, задвижващата система също ще получи много нови неща и ще е много важно да постигнем пробив в областта на контрола на разхода на енергия в хода на състезанието.

„Пистата в Китай е съвсем различна и там може да има различно разпределение на силите. Не казвам, че Мерцедес ще отидат на 10-о място, но картинката в челото може да се измени.“

