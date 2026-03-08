Доктор Марко: Гледах Макс и състезанието във Формула 2

За първи път от над двадесет години пенсионираният доктор Хелмут Марко не присъстваше в бокса на тима, за чието изграждане и развитие той има сериозни заслуги. Вместо това бившият пилот гледа Формула 1 от Австралия в дома си в Грац и се оказа, че доктор Марко е внимателен тв зрител, като той потвърди, че е изгледал и победата на Никола Цолов в основното състезание във Формула 2.

„Беше релаксиращо. Вълнуващо в началото и, да, насладих му се. Гледах и Формула 2. Така че, как да кажа? Хареса ми, но не ми липсва да съм там", обясни доктор Марко.

Марко не е прекъснал напълно връзката си с Ред Бул и Рейсинг Булс. В Грац той разполага с няколко екрана, на които може да следи отблизо данните на всички отбори: „Да, имам всичко това и получавам доклади от нашите екипи. Така че съм добре информиран и отново се наслаждавам", обясни той.

В първото състезание без Марко, Ред Бул нямаше шанс за победа. Шесто място беше максимумът за Макс Верстапен, а Марко бързо е разбрал как се чувства нидерландецът.

Днес не говорих с него, но видях физиономията му и той не изглеждаше особено развълнуван", уточни Марко.

Доктор Марко определи уикенда като неуспешен за Ред Бул въпреки това шесто място на Верстапен. Все пак, Макс катастрофира в квалификацията, а Исак Хаджар отпадна рано в надпреварата заради повреда.

„Не, не беше добре, започна се с катастрофата на Макс в квалификацията. А в състезанието мисля, че Хаджар се справи добре, но след това двигателят отказа - коментира Марко пред австрийските медии. - За щастие, от общо четири двигателя се повреди само един. Така че, като цяло свършената работа е много добра."

