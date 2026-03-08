Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

  • 8 март 2026 | 17:47
  • 224
  • 0
Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча Ypsilon Rally2) завърши втори в италианското рали "Чита ди Фолиньо", в което той и другият заводски пилот на Ланча Йоан Росел записаха първия старт на Ypsilon на макадам. Състезанието е първи кръг от рали шампионата на макадам на Италия.

Победата спечели младият финландец Бенямин Корхола (Шкода Фабия Rally2), като това е втора победа на 22-годишния пилот в италианския макадамов шампионат. Първият успех на Корхола дойде в края на миналия сезон, когато той спечели "Рали дел Брунело".

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел
Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

На финала финландецът победи с 10,2 секунди Грязин, а трети остана още един пилот, състезаващ се в WRC2 - Марко Булакия, който завърши на 47,2 секунди от Корхола.

Другият пилот на Ланча - Росел, който завърши като вицешампион сезон 2025 в WRC2, стигна до шестото място в ралито, но отпадна от тази позиция след последната отсечка.

М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина
М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина

В маршрута на макадамовото рали бяха включени 9 скоростни отсечки, като всички те бяха събрани в един ден. Корхола записа 6 етапни победи, останалите 3 бяха за Грязин. Този старт на Николай беше част от подготовката му за сезон 2026 в WRC2 и предстоящите състезания на макадам.

Оливър Солберг вози Ландо Норис на сняг и лед
Оливър Солберг вози Ландо Норис на сняг и лед
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Доктор Марко: Гледах Макс и състезанието във Формула 2

Доктор Марко: Гледах Макс и състезанието във Формула 2

  • 8 март 2026 | 16:17
  • 1893
  • 0
Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис

Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис

  • 8 март 2026 | 15:49
  • 1769
  • 0
Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

Васьор: Изоставаме с около половин секунда от Мерцедес

  • 8 март 2026 | 15:41
  • 1448
  • 1
Ландо Норис не е доволен от изоставането на Макларън

Ландо Норис не е доволен от изоставането на Макларън

  • 8 март 2026 | 15:15
  • 942
  • 0
Исак Хаджар коментира лудата битка на старта

Исак Хаджар коментира лудата битка на старта

  • 8 март 2026 | 14:52
  • 1478
  • 0
Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул

Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул

  • 8 март 2026 | 14:37
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

  • 8 март 2026 | 19:15
  • 38945
  • 99
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 31359
  • 39
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 30840
  • 53
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 34573
  • 82
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 34196
  • 34
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 56350
  • 70