Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча Ypsilon Rally2) завърши втори в италианското рали "Чита ди Фолиньо", в което той и другият заводски пилот на Ланча Йоан Росел записаха първия старт на Ypsilon на макадам. Състезанието е първи кръг от рали шампионата на макадам на Италия.

Победата спечели младият финландец Бенямин Корхола (Шкода Фабия Rally2), като това е втора победа на 22-годишния пилот в италианския макадамов шампионат. Първият успех на Корхола дойде в края на миналия сезон, когато той спечели "Рали дел Брунело".

На финала финландецът победи с 10,2 секунди Грязин, а трети остана още един пилот, състезаващ се в WRC2 - Марко Булакия, който завърши на 47,2 секунди от Корхола.

Другият пилот на Ланча - Росел, който завърши като вицешампион сезон 2025 в WRC2, стигна до шестото място в ралито, но отпадна от тази позиция след последната отсечка.

В маршрута на макадамовото рали бяха включени 9 скоростни отсечки, като всички те бяха събрани в един ден. Корхола записа 6 етапни победи, останалите 3 бяха за Грязин. Този старт на Николай беше част от подготовката му за сезон 2026 в WRC2 и предстоящите състезания на макадам.

