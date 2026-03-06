Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов стартира с 4-а време в Мелбърн

Никола Цолов стартира с 4-а време в Мелбърн

  • 6 март 2026 | 02:02
  • 102
  • 0
Никола Цолов стартира с 4-а време в Мелбърн

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши 4-и в свободната тренировка в Мелбърн като на два пъти оглави класирането в бързите си обиколки.

Най-добро време в сесията постигна Габриеле Мини – 1.29,137 минути, а Никола остана на 0,531 секунди от италианеца. Топ 3 допълниха съотборникът на Никола в Кампос Ноел Леон и Рафаел Камара (Инвикта).

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Предимството на Мини дойде основно в третия сектор на „Албърт парк“, а в първите два сектора преследвачите му бяха близо до неговите времена. Веднага след като записа най-доброто време Мини получи повреда и колата му спря на метри от входа на бокса.

Тренировката беше спирана на два пъти с червен флаг заради катастрофи. Първо се удари дошлият от Индикар Колтън Херта (Херта), който излетя на завой №10 и се заби със задницата в предпазните огради, като от това сериозно пострада задното му ляво окачване, а малко преди края катастрофира и Тасанапол Интрапувашак. Тайландецът също се удари със задницата в предпазните огради на излизането от завой №11, но доста по-леко. Колата му затъна дълбоко в чакъла в зоната за сигурност и той нямаше как да се измъкне на собствен ход.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

  • 5 март 2026 | 11:47
  • 1723
  • 1
Пилотите на Астън Мартин не могат да правят повече от 25 поредни обиколки

Пилотите на Астън Мартин не могат да правят повече от 25 поредни обиколки

  • 5 март 2026 | 11:14
  • 5917
  • 6
Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

  • 5 март 2026 | 09:15
  • 2679
  • 0
Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

  • 5 март 2026 | 07:31
  • 6105
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 6 март 2026 | 00:15
  • 19462
  • 0
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

  • 5 март 2026 | 06:41
  • 12182
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 166066
  • 873
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 14917
  • 12
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 13038
  • 83
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 23522
  • 8
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 51412
  • 126
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 42041
  • 57