Никола Цолов стартира с 4-а време в Мелбърн

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши 4-и в свободната тренировка в Мелбърн като на два пъти оглави класирането в бързите си обиколки.

Най-добро време в сесията постигна Габриеле Мини – 1.29,137 минути, а Никола остана на 0,531 секунди от италианеца. Топ 3 допълниха съотборникът на Никола в Кампос Ноел Леон и Рафаел Камара (Инвикта).

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Предимството на Мини дойде основно в третия сектор на „Албърт парк“, а в първите два сектора преследвачите му бяха близо до неговите времена. Веднага след като записа най-доброто време Мини получи повреда и колата му спря на метри от входа на бокса.

Тренировката беше спирана на два пъти с червен флаг заради катастрофи. Първо се удари дошлият от Индикар Колтън Херта (Херта), който излетя на завой №10 и се заби със задницата в предпазните огради, като от това сериозно пострада задното му ляво окачване, а малко преди края катастрофира и Тасанапол Интрапувашак. Тайландецът също се удари със задницата в предпазните огради на излизането от завой №11, но доста по-леко. Колата му затъна дълбоко в чакъла в зоната за сигурност и той нямаше как да се измъкне на собствен ход.

Снимки: Gettyimages