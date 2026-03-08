Популярни
»
Арвид Линдблад влезе с летящ старт във Формула 1

  • 8 март 2026 | 17:36
  • 306
  • 0

Дебютантът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад завърши 8-и в Гран При на Австралия и взе първите си точки за сезон 2026 във Формула 1. Линдблад получава шанс във втория тим на Ред Бул като съотборник на Лиам Лоусън и днес определено беше лидерът на отбора.

Освен това, Линдблад стана едва третият пилот в последните 10 години, който дебютира с точки във Формула 1. Интересното е, че раздвижване в това отношение има едва в последните 3 години.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
През 2024 година Оливър Беарман записа сензационен дебют за Ферари в Саудитска Арабия, където смени Карлос Сайнц и завърши 7-и.

Миналата година Андреа Кими Антонели дебютира за Мерцедес в Австралия и стигна до 4-ото място в Мелбърн, а сега дойде ред и на Линдблад с 8-ата му позиция на финала на „Албърт парк“.

Доктор Марко: Гледах Макс и състезанието във Формула 2
Снимки: Gettyimages

