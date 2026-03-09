ФК Асеновец – притиснат от безпаричие!

За ситуацията във Футболен клуб Асеновец потърсихме Джунейт Яшар, който от началото на сезона се завърна в родния си град и пое поста на изпълнителен директор в клуба.

- Г-н Яшар, какво става с ФК Асеновец?

- В момента положението не е розово. Миналата година след тежка борба, изнесена основно от юношите ни, се спасихме от изпадане в последния момент. Основна причина беше отпуснатият в пъти по-нисък бюджет, от бюджетите на другите отбори в лигата. Тази сезон, отново сме в борбите за оцеляване. От август миналата година сме с бюджет нула. Повтарям нула. Това лесно обяснява мястото ни в класирането, но ние ще се борим докрай и няма да се предадем!

- Липсата на общинска субсидия ли е основния проблем?

- Несигурността е основния проблем. Имахме нужда от поне няколко класни футболисти, но кой да дойде, като знае ситуацията в клуба. Водиха се доста разговори с Общината, чухме доста обещания, но на практика средства няма. Това поставя ежедневието и бъдещето на отбора под огромно напрежение.

– Как се отразява това на футболистите?

- Най-тежко е именно за тях. Момчетата са амбициозни и имат сериозен потенциал. Повечето са юноши и младежи, израснали в града и клуба. Играят със сърце за Асеновец. Но когато постоянно се сблъскваш с несигурност, дали изобщо ще има утре – това неминуемо влияе психически. Влияе и на резултатите. Момчетата са обезверени. Тъжно ми е да ги виждам с наведени глави, защото те дават всичко от себе си на терена, но се чувстват изоставени.

– Какви са основните финансови трудности?

- Всякакви! Нямаме средства за базови неща – съдийски такси, транспорт за гостувания, заплати за треньорите, административни разходи, поддръжка на базата и терена, екипировка, охрана на мачове. За режим преди мачове, хранене, възстановяване и медицинска помощ дори не искам да споменавам. Участието в първенството става все по-трудно. Вече нямаме дори екипи. Повечето са избелели и с дупки, като дрипи са.

- Как оцелявате, възможно ли спиране на участие в първенството?

- В последните осем месеца оцеляхме, благодарение само на един човек - Пламен Колев, член на УС на клуба. Той вече на няколко пъти предостави свои средства в касата на клуба, за да не спрем да съществуваме, но имаме неразплатени много неща. Ако не дойде помощ - спираме, следващият мач най-вероятно може да бъде последен.

- На стадион „Шипка“ беше изграден нов модерен тренировъчен терен с изкуствена настилка за един милион лева?

- Да, една важна инвестиция финансирана изцяло от Българският футболен съюз. Очакванията са да помогне много за израстването на младите футболисти. Все пак футболът е любим спорт, с който се занимават толкова много деца.

– Какво е състоянието на основния стадион?

- Не е тайна за никого, че стадион „Шипка“ от години е в лошо състояние. Това е проблем не само за футбола и отбора, но и за имиджа на града. За радост в БФС, са наясно със спортния потенциал на нашия град и отново искат да помогнат с реновация на стадиона. Наскоро извършиха обследвания. Направиха се дори сондажи на местата, където ще бъдат поставени стълбовете за осветление. Става дума за проект за над пет милиона лева, който включва изцяло нов терен, модерна поливна система и осветление. Подобна инвестиция, каквато Общината няма възможност да направи, би променило изцяло условията и бъдещето на футбола в Асеновград. Въпросът е, ще пропусне ли управата на града тази възможност?

– Вие като успял футболист израснал и играл в Левски и тимове от Първа лига, как виждате като асеновградчанин, бъдещето на футбола в Асеновград?

- Всъщност, мен точно убедеността в доброто бъдеще на футбола в Асеновград ме мотивира, да дойда и да помогна с всички сили на клуба. Работя за идеята - без пари! Нашият град расте, вече е по-голям от половината областни градове – например Разград, а те имат Лудогорец. Асеновград трябва да е фактор във футбола в България. Мястото на Асеновец е поне във Втора лига. Така в града често ще гостуват отбори, които сега гледаме само по телевизията.

- Как виждате бъдещето на мъжкия отбор?

- Вижте, без силен мъжки представителeн отбор, всички усилия за терени и стадиони се обезсмислят. На вятъра отиват и всичките години тренировки и пот на младежите ни, които остават без възможност да продължат развитието си в мъжкия футбол. В момента бъдещето е на път да се срути.

– Каква е ролята на Общината в тази ситуация?

- Истината е, че без заинтересованост и подкрепа спорт не може да се развива. Община Асеновград трябва да поддържа стабилен представителен тим, който да бъде лицето на футбола в града. За пример мога да дам Монтана, която е по-малък град от нашия, с по-малък градски бюджет, а има отбори в А група по футбол, баскетбол и волейбол. Далеч пред нас са по-малки градове – Горна Оряховица, Дупница, Сандански, Петрич, Своге, Севлиево, които играят в професионалната лига. В Трета лига, където се състезава Асеновец, са отпуснати общински бюджети на абсолютно всички отбори. Значи може. Значи има начин.

– Какво очаквате от кмета и местната власт?

- Ежедневно ме срещат хора, задават въпроси, на които аз нямам отговори. Очевидно обществеността очаква да чуе една ясна позиция от кмета и Общинския съвет. Ние от клуба отдавна очакваме откровен отговор. Вече един път преди началото на есенния полусезон бе казано, че Общината стои зад клуба и не желае да го види в селските групи. Обещана бе увеличена субсидия за сезон 2025-2026 година. За съжаление към момента няма нищо. Първенството върви и финансовата подкрепа е необходима незабавно, сега. Нямаме сили да продължим без средства.

– Какво бихте казали на гражданите и феновете на Асеновец?

- Извинявам се, ако сме ги разочаровали с представянето си до тук и се надявам да проявят разбиране. Обещавам да се борим докрай! Благодаря на всички, които продължават да подкрепят отбора. В Асеновград винаги е имало любов към футбола и хората искат да виждат отбора си жив и силен.

Снимка: fcasenovets.com