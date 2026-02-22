Спартак (Пловдив) догони Асеновец в последните секунди

Популярни
  22 фев 2026 | 16:23
2:2 приключиха в Пловдив, местния Спартак и Асеновец (Асеновград). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана здрав двубой, с инфарктен финал. Домакините владееха инициативата пред първото полувреме. Още в началните секунди обаче Ангел Димитров пропусна да им вкара гол, озовал се сам срещу вратаря Берк Алимоллов. В 18-ата минута капитана на пловдивчани Владимир Айтов уцели гредата. Още ситуации имаше пред вратата на гостите. Тази картина се запази и след почивката. Кулминацията настъпи в последния четвърт час. Влезлият като резерва Ариф Ферадов центрира и Стоян Славков вкара за спартаковци в 75-ата минута. След 180 секунди обаче негов съотборник докосна топката с ръка и съдията отсъди дузпа. Влезлият като резерва Джунейт Яшар изпълни от бялата точка, Алимоллов изби топката, но Ангел Димитров я насочи в мрежата – 1:1. В 88-ата минута Георгиев Георгиев реализира с глава за обрата 1:2. След 180 секунди резервата на асеновградчани Стилян Стойчев получи втори жълт и червен картон. Тодор Тодоров фиксира хикса при суматоха в 96-ата минута.

