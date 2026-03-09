Христо Янев ще разговаря с основен играч

Централният защитник на ЦСКА Лумбард Делова е застрашен от наказание след вчерашната победа над Локомотив (София). Косоварят получи четвъртия си жълт картон от началото на сезона за оспорване на съдийско решение и при следващо официално предупреждение ще изтърпи санкция за един мач.

Сходна е ситуацията с Мохамед Брахими, който съумя да се опази от картон срещу столичните "железничари" и ще бъде на линия за гостуването на Лудогорец в събота (14 март) от 17:45 часа. След дербито в Разград за "армейците" предстои домакинство на Добруджа на 22 март (неделя) от 15:00 часа.

С най-много жълти картони в състава на Христо Янев - 7, е Бруно Жордао. При следващи две официални предупреждения португалецът ще бъде наказан за две срещи. Вчера той отново изведе ЦСКА с капитанската лента, тъй като Иван Турицов и Адриан Лапеня бяха на резервната скамейка.