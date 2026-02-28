Битка без победител в Асеновград

1:1 приключиха в Асеновград, местния Асеновец и Загорец (Нова Загора). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Получи се същинска битка. Тя започна с два голови пропуска за домакините в началните 180 секунди. В 7-ата минута обаче Мариян Тонев им разтресе мрежата – 0:1. Още няколко опасни контраатаки проведоха гостите през първата част. След почивката, футболистите на Асеновец се активизираха. В 76-ата минута Филип Колев стреля от фаул, стражът на Загорец изби топката, но притичалия Ангел Димитров я насочи в мрежата му за окончателното 1:1. После асеновградчани пропиляха още две положения.

Снимка: fcasenovets.com