ФК Ямбол взе точките в Асеновград

Едноименният тим на Ямбол се наложи с 2:0 над Асеновец в Асеновград. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първото полувреме беше равностойно. В средата му, Атанас Петров откри резултата. Георги Георгиев пък тресна гредата на ямболската врата в 39-ата минута. По още две голови възможности създадоха съперниците. След почивката ямболската селекция на Николай Жечев владееше инициативата. В 71-ата минута Янаки Панайотов вкара втория гол. Малко след това Стилян Стойчев от домакините напусна с контузия. Смените вече бяха извършени и Асеновец доигра оставащото време с намален състав. Гостите пък пропуснаха на три пъти да вкарат.

Снимка: ФК Ямбол 1915 – фейсбук