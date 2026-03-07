Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. ФК Ямбол взе точките в Асеновград

ФК Ямбол взе точките в Асеновград

  • 7 март 2026 | 19:43
  • 274
  • 0
ФК Ямбол взе точките в Асеновград

Едноименният тим на Ямбол се наложи с 2:0 над Асеновец в Асеновград. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първото полувреме беше равностойно. В средата му, Атанас Петров откри резултата. Георги Георгиев пък тресна гредата на ямболската врата в 39-ата минута. По още две голови възможности създадоха съперниците. След почивката ямболската селекция на Николай Жечев владееше инициативата. В 71-ата минута Янаки Панайотов вкара втория гол. Малко след това Стилян Стойчев от домакините напусна с контузия. Смените вече бяха извършени и Асеновец доигра оставащото време с намален състав. Гостите пък пропуснаха на три пъти да вкарат.

Снимка: ФК Ямбол 1915 – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19786
  • 14
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 21039
  • 15
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 14112
  • 15
Бенковски надви Мълния в контрола с девет гола

Бенковски надви Мълния в контрола с девет гола

  • 7 март 2026 | 16:20
  • 800
  • 1
Партизан бие в Берковица

Партизан бие в Берковица

  • 7 март 2026 | 16:09
  • 909
  • 0
ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

  • 7 март 2026 | 15:54
  • 1639
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 14112
  • 15
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 21039
  • 15
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17074
  • 14
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1857
  • 1
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19786
  • 14
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 25929
  • 12