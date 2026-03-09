Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев говори след поредния мач на тима тази пролет, в който "чуковете" пропуснаха да спечелят трите точки, въпреки че надиграха своя съперник. В събота перничани направиха домакинско равенство 1:1 с Марек.

Още един негативен резултат въпреки доста по-добрата игра спрямо противника. Какво се случва с отбора и защо не може да стигне до първи успех през пролетта?

- Доста комплексни са причините. Не искам да звучи така, сякаш търсим оправдания, но имаме много липсващи футболисти поради контузии или наказания. Налага се във всеки мач да слагаме някои хора да играят на непривични позиции. Другото, което е, в мачовете, в които доминирахме и имахме шансове да спечелим, не успяхме да оползотворим головите ситуации на 100%, а противникът ни се възползва от малкото грешки, които допускахме. И на моменти може би ни липсваше късмет. Просто не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим. Ясно ни е, че в тази група силите са изравнени и съм убеден, че ако показваме старание и по-голяма концентрация в ключови моменти в мачовете, ще дойдат и победите. В никакъв случай не отстъпваме на другите отбори.

Селекцията се правеше до последния възможен момент, като дори за вчерашния мач имаше едно ново попълнение. Успяват ли да се впишат новите в тима, за да му помогнат да излезе от тази мини криза?

- Естествено. Кевин беше последният играч, когото привлякохме. Той е без отбор от лятото, така че ще му трябват няколко мача, докато влезе в игрови ритъм. Все пак е тренирал, съвестен е и вчера се включи добре в мача. Видно е, че му трябва още физическа подготовка, но е добър футболист и смятам, че ще се впише добре в състава. Всички други взимат участие до момента. Но всеки един трябва да дава своя принос, когато е на терена, за да помага на отбора. Разчитаме на абсолютно всички.

Има ли някакво напрежение предвид предстоящите срещи с отбори, борещи се за оцеляване, сред които не е Миньор, но не е и толкова далеч от опасната зона?

- Не, няма напрежение, играчите са спокойни. Но има такива моменти, може би ни липсва малко повече шанс, настойчивост или класа пред гола, така че трябва да работим в тази посока. И да не допускаме грешки, които да ни костват и загубата на точки. Именно на това се дължи липсата на по-голям точков актив. Особено в последните мачове, в които нямаме победа, тя ни се изплъзна на косъм. Иначе щяхме да имаме още поне 5-6 точки и да си говорим друго.