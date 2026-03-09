Диан Генчев за успеха на Олимпик

Олимпик (Варна) победи у дома Рилци (Добрич ) с 2:1. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Диан Генчев, член на Управителния съвет на варненския клуб коментира пред клубния сайт.

„Получи се тежък мач с много твърда, агресивна игра от гостите, дори на моменти груба. Ние си направихме труден двубоя. Важното е, че спечелихме. Имаше добра реакция след загубата в Исперих, имаше темпо, имаше агресия. Отговорихме подобаващо на агресията на гостите“.

Снимка: olimpikvarna.com