Манол Георгиев: Пред Асеновец са поредица от битки

Асеновец (Асеновград) ще започне пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига от позиция в зоната на изпадащите. Треньорът Манол Георгиев коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на годината.

„Изпълнихме 90 на сто от планираното в подготовката. Лошите метеорологични условия не позволиха повече, провалиха ни и контрола. Ще наваксваме в движение. Подсилихме състава с няколко нови футболисти. Очаквам по-добро представяне от есента. Пролетта ще е време за поредица от битки за нас, защото ни трябват точки. Всеки двубой ще е изпитание. Стартираме с възможно най-сериозното – срещу претендента за първото място Марица (Пловдив)“.