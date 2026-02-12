Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Манол Георгиев: Пред Асеновец са поредица от битки

Манол Георгиев: Пред Асеновец са поредица от битки

  • 12 фев 2026 | 13:59
  • 181
  • 0
Манол Георгиев: Пред Асеновец са поредица от битки

Асеновец (Асеновград) ще започне пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига от позиция в зоната на изпадащите. Треньорът Манол Георгиев коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на годината.

„Изпълнихме 90 на сто от планираното в подготовката. Лошите метеорологични условия не позволиха повече, провалиха ни и контрола. Ще наваксваме в движение. Подсилихме състава с няколко нови футболисти. Очаквам по-добро представяне от есента. Пролетта ще е време за поредица от битки за нас, защото ни трябват точки. Всеки двубой ще е изпитание. Стартираме с възможно най-сериозното – срещу претендента за първото място Марица (Пловдив)“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12644
  • 32
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11836
  • 4
Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви новия си старши треньор

  • 12 фев 2026 | 09:24
  • 3437
  • 1
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11826
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10338
  • 54
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 40865
  • 152
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11826
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10338
  • 54
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8216
  • 1
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6591
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11836
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12644
  • 32