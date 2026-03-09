Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

Крилото на Славия Кристиян Балов продължава да впечатлява клубове от чужбина и през лятото се очаква "белите" да получат редица оферти. Младежкият национал изигра два солидни двубоя, в които столичани постигнаха две изразителни победи. Първо бе сразен Берое с 3:0 в Стара Загора, а след това Спартак (Варна) преклони глава с 0:4 на "Овча купел".

В тях Балов вкара два гола и добави две асистенции. Крилото е хванало окото на нидерландските клубове Утрехте и Твенте, съобщава "Тема Спорт". Двата отбора ще следят изкъсо представянето на 19-годишния футболист и през лятото може да отправят официални оферти.