Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

  • 9 март 2026 | 09:23
  • 168
  • 0

Крилото на Славия Кристиян Балов продължава да впечатлява клубове от чужбина и през лятото се очаква "белите" да получат редица оферти. Младежкият национал изигра два солидни двубоя, в които столичани постигнаха две изразителни победи. Първо бе сразен Берое с 3:0 в Стара Загора, а след това Спартак (Варна) преклони глава с 0:4 на "Овча купел".

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

В тях Балов вкара два гола и добави две асистенции. Крилото е хванало окото на нидерландските клубове Утрехте и Твенте, съобщава "Тема Спорт". Двата отбора ще следят изкъсо представянето на 19-годишния футболист и през лятото може да отправят официални оферти.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 21062
  • 63
Бай Добри е добре

Бай Добри е добре

  • 8 март 2026 | 20:40
  • 6290
  • 8
Шеф на ЦСКА: Информацията за Лапеня и Илиев не е вярна, изоставаме с много заради наши глупости

Шеф на ЦСКА: Информацията за Лапеня и Илиев не е вярна, изоставаме с много заради наши глупости

  • 8 март 2026 | 20:31
  • 19179
  • 4
Майкъла: ЦСКА трябва да завърши в тройката

Майкъла: ЦСКА трябва да завърши в тройката

  • 8 март 2026 | 20:10
  • 2992
  • 6
Генчев: ЦСКА наказва всяка грешка

Генчев: ЦСКА наказва всяка грешка

  • 8 март 2026 | 20:05
  • 2804
  • 25
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 28873
  • 47
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 21062
  • 63
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 5067
  • 11
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 3601
  • 26
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 1847
  • 2
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 27062
  • 55
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 28873
  • 47