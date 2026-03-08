Манол Георгиев за загубата на Асеновец от ФК Ямбол

Вчера в Асеновград, местния Асеновец загуби с 0:2 от едноименния тим на Ямбол. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„През първото полувреме играхме добре и създадохме немалко положения. След като гостите поведоха с 1:0, имахме греда и спокойно можехме да изравним резултата. Първото попадение за гостите дойде след няколко карамбола, рикошети… но и това го има във футбола. През второто полувреме играта не ни се получи кой знае колко, макар че отново имахме някакви шансове, но те не бяха като през първото полувреме. Вкараха втори гол, а Стилиян Стойчев се контузи и трябваше да го сменя принудително. За съжаление и в този мач имахме доста кадрови проблеми около комплектоването на състава. Опитахме се в този двубой, но Ямбол е много опитен отбор с добри и качествени футболисти“.