  Черноморец (Балчик)
Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

  • 9 март 2026 | 09:32
  • 615
  • 0
Вчера в Разград, Лудогорец III и Черноморец (Балчик) завършиха 1:1. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Станчев, треньор на Черноморец коментира пред клубния сайт.

Лудогорец III и Черноморец (Балчик) не се победиха в мач на ниво професионален футбол

„С оглед на развоя е хубаво, че изравнихме. От друга страна, към края имахме шанс да стигнем и до победата. Като цяло беше равностоен сблъсък. Смятам, че равенството е закономерният резултат. Стана един динамичен мач с много футболни достойнства. И двата тима имахме още шансове. От Лудогорец бяха свалили доста момчета от втория отбор. Неприятното е, че голмайсторът на отбора Мартин Янакиев получи разтежение още в средата на първата част и трябваше да напусне. Преди да бъде принудително заменен ,той беше от най-добрите на терена. Сега е важно да се възстановим до следващия мач, защото ни очаква серия от четири двубоя в рамките на две седмици“.

