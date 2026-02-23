Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

2:2 приключиха вчера в Пловдив, местния Спартак и Асеновец (Асеновград). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на гостите коментира през клубния сайт.

Спартак (Пловдив) догони Асеновец в последните секунди

„Получи се доста тежък и в голяма степен равностоен мач. В началото домакините имаха игрови превес, но ние създадохме немалко чисти положения. Ако бяхме реализирали ранен гол още в първата минута, резултатът може би щеше да бъде съвсем друг. Теренът бе тежък и доста пъти бе причина за грешни отигравания, но в крайна сметка двубоят се изигра. Съжаляваме, че не спечелихме и трите точки, защото поведохме с 2:1 две минути преди края. Докато още се радвахме на второто попадение, съдията даде 7-минутно добавено време и домакините стигнаха до изравнителен гол. Цялата група вероятно щеше да бъде в шок, ако бяхме взели трите точки срещу такъв противник, но това ни задължава да спечелим следващото домакинство срещу Загорец. Сега ни предстоят три поредни мача вкъщи и трябва да извлечем максимума от тях, ако искаме да се спасим“.