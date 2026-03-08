Майкъла: ЦСКА трябва да завърши в тройката

Бившият стопер, селекционер и директор на ЦСКА Георги Илиев говори пред репортерите след победата над Локомотив (София). "Армейците" спечелиха с 2:0, а Майкъла изрази мнение, че отборът трябва да завърши в първата тройка на класирането.

"Добра победа за ЦСКА. В момента ние играем, за да бием, а не да играем добре. Засега отборът се справя добре, с изключение мача срещу Септември. Когато искаш да си голям, трябва да биеш големите. Не биеш ли преките си конкуренти, другите не са толкова важни.

Играта през второто полувреме ми хареса. При 2:0 почнахме да пазим резултата. Имаме интересни футболисти, които все още не са показали това, което могат. Надявам се все по-добре да играе отборът.

Срещу Лудогорец очаквам, че няма да загубим. Много важен мач за самочувствие. Очаквам победа с 1:0. Този път късметът да е на наша страна. Винаги Лудогорец ни бие с един гол.

Ако бяхме победили Септември, сега щяхме да сме на второ място. Трябва да завършим в първата тройка. Трябва да играем в евротурнирите, тогава идва самочувствието", сподели Илиев.