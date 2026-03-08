Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Джеймс Ето'о: Когато вкарвам от дистанция, това ми дава увереност

Джеймс Ето'о: Когато вкарвам от дистанция, това ми дава увереност

  • 8 март 2026 | 19:56
  • 813
  • 1

Полузащитникът на ЦСКА Джеймс Ето'о сподели мнението си след победата над Локомотив (София) с 2:0. Камерунецът отбеляза първия гол, а след това асистира на Алехандро Пиедраита за втория.

"Футболът е игра, на която трябва да се наслаждаваме. Когато съм на терена, се опитвам да правя това и да давам най-доброто от себе си. Началото беше трудно за нас, но работихме заедно, за да бъдем сега тук. Колективът е това, което направи отборът да е тук.

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Свикнал съм да стрелям от дистанция. Когато го правя и вкарвам, това ми дава увереност. Бяхме разочаровани тогава, защото исках да победим (б. а - мача срещу Септември София). Не успяхме да се върнем в онзи двубой. Бях ядосан, защото исках да дам повече на отбора", каза Ето'о,

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38442
  • 47
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62217
  • 193
Дубълът на Черно море бие в Добрич

Дубълът на Черно море бие в Добрич

  • 8 март 2026 | 16:32
  • 1020
  • 0
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

  • 8 март 2026 | 15:59
  • 1796
  • 1
Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

  • 8 март 2026 | 15:56
  • 1380
  • 8
Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

  • 8 март 2026 | 15:02
  • 1766
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62217
  • 193
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 9427
  • 16
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38442
  • 47
Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

  • 8 март 2026 | 20:35
  • 1088
  • 3
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 33762
  • 57
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 37803
  • 83