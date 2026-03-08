Джеймс Ето'о: Когато вкарвам от дистанция, това ми дава увереност

Полузащитникът на ЦСКА Джеймс Ето'о сподели мнението си след победата над Локомотив (София) с 2:0. Камерунецът отбеляза първия гол, а след това асистира на Алехандро Пиедраита за втория.

"Футболът е игра, на която трябва да се наслаждаваме. Когато съм на терена, се опитвам да правя това и да давам най-доброто от себе си. Началото беше трудно за нас, но работихме заедно, за да бъдем сега тук. Колективът е това, което направи отборът да е тук.

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Свикнал съм да стрелям от дистанция. Когато го правя и вкарвам, това ми дава увереност. Бяхме разочаровани тогава, защото исках да победим (б. а - мача срещу Септември София). Не успяхме да се върнем в онзи двубой. Бях ядосан, защото исках да дам повече на отбора", каза Ето'о,

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов