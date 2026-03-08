Брахими за прераждането си в ЦСКА: Това е добър пример за младите футболисти

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими беше щастлив след успеха на "армейците" над Локомотив (София). Отборът на Христо Янев се наложи с 2:0, а офанзивният футболист изигра поредния си силен мач с червената фланелка.

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

"Дойдох от нищото. Никога не получавам награда лесно. Винаги се боря, за да стигна до някакво постижение. Това е добър пример и за младите футболисти. Ако се трудиш, накрая винаги Господ ти го връща", заяви Брахими.

Снимки: Владимир Иванов