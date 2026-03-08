Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Брахими за прераждането си в ЦСКА: Това е добър пример за младите футболисти

Брахими за прераждането си в ЦСКА: Това е добър пример за младите футболисти

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 966
  • 1

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими беше щастлив след успеха на "армейците" над Локомотив (София). Отборът на Христо Янев се наложи с 2:0, а офанзивният футболист изигра поредния си силен мач с червената фланелка.

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

"Дойдох от нищото. Никога не получавам награда лесно. Винаги се боря, за да стигна до някакво постижение. Това е добър пример и за младите футболисти. Ако се трудиш, накрая винаги Господ ти го връща", заяви Брахими.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38447
  • 47
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62251
  • 193
Дубълът на Черно море бие в Добрич

Дубълът на Черно море бие в Добрич

  • 8 март 2026 | 16:32
  • 1021
  • 0
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

  • 8 март 2026 | 15:59
  • 1796
  • 1
Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

  • 8 март 2026 | 15:56
  • 1380
  • 8
Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

  • 8 март 2026 | 15:02
  • 1766
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62251
  • 193
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 9442
  • 16
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38447
  • 47
Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

  • 8 март 2026 | 20:35
  • 1090
  • 3
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 33766
  • 57
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 37814
  • 83