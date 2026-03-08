Исак Хаджар коментира лудата битка на старта

Исак Хаджар призова Ред Бул „да се справят по-добре“, след като светкавичният му старт в Гран при на Австралия от Формула 1 не доведе до желания резултат.

Французинът стартира от трета позиция на решетката, след като с малко изпревари пилотите на Ферари и Макларън в квалификацията в Мелбърн, отличната реакция на Хаджар му позволи да атакува носителя на полпозишън Джордж Ръсел за лидерството само секунди след началото.

Тази атака обаче беше краткотрайна, тъй като пилотът на Ред Бул не можа да използва енергията от батерията си по начина, по който го направиха повечето му съперници. Той беше изпреварен от Шарл Леклер, а след това изпадна от челната тройка, след като беше задминат и от Люис Хамилтън по-късно в първата обиколка.

„Стартът беше невероятен – имам предвид, че започнах състезанието без батерия при потеглянето - коментира Хаджар. - Направих много добро потегляне, щях да поведа с лекота. Поне това е положителният момент от деня, имахме много добър старт.“

„И точно когато си помислих: „О, ще изляза начело“, мощността изчезна – така че беше страхотно. Можете да си представите, няколко обиколки просто губех време, за да се възстановя. Двигателят звучеше ужасно, така че знаех, че няма да завърша състезанието. Жалко е, щяхме да сме в битката, мисля, с Люис.“

Запитан дали липсата на енергия в началото е била технически проблем или пропуск, Хаджар уточни: „Не, не е технически проблем. Просто трябва да се справяме по-добре, за да избегнем подобни ситуации. Не успяхме да го симулираме през всичките шест дни на тестове, нито в свободните тренировки. Честно казано, това са просто нови сценарии. Състезателният сценарий е различен. Поне е добър опит.“

Болидът RB22 на Хаджар се повреди в 11-ата обиколка, след като беше изпреварен от Кими Антонели и удържаше атаките на новобранеца на Рейсинг Булс Арвид Линдблад. „Трудно е да се бориш с някой, който е с 30 км/ч по-бърз от теб на правата. Това беше единственият ми ярък момент за деня.“

Все пак третото място на Хаджар в квалификацията беше първоначално доказателство за неговия потенциал, след като поредица от съотборници на Макс Верстапен се бореха да достигнат неговото темпо през последните седем години.

„Честно казано, чувствах се страхотно на пистата - каза пилотът, който започна своя втори сезон във Формула 1. - Нито една грешки през целия уикенд. Чувствам се много комфортно и е жалко. Искаше ми се все още да съм на пистата и да се боря за третото място. Щеше да е забавно.“

„Разбира се, това, че се представих по-добре от предшествениците си в тима ми дава увереност, но никога не съм се съмнявал в това. Тук съм, за да печеля тези точки, да бъда на подиума, а днес всичко се обърка напълно. Все още е рано.“

