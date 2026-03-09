Алекс Дън се извини за глупостите, които свърши в Австралия

Пилотът от Формула 2 Алекс Дън се отметна от коментарите, които направи от кокпита на своя болид, след като се сблъска със съотборника си от Rodin Motorsport, Мартиниус Стенсхорн. Часове след състезанието Дън официално се извини, а новината на деня беше, че той предизвика удара и отпадането на двамата по време на основното състезание във Формула 2, спечелено от българския пилот Никола Цолов.

Стенсхорн и Дън бяха начело в подгряващата надпревара за Гран При на Австралия на пистата „Албърт Парк“, когато ирландският пилот опита да изпревари своя съотборник от Rodin Motorsport, за да си върне лидерската позиция. Маневрата обаче доведе до контакт, който принуди и двамата да прекратят участието си, след като Стенсхорн удари отзад Дън, от това му падна крилото и двамата излязоха извън пистата.

One of the worst moves I've seen AND not only that HE BLAMES the other guy as well😆 pic.twitter.com/GOOIu5aOML — Jardier (@JaroslavHonzik) March 8, 2026

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

По-късно Дън получи наказание от пет места на стартовата решетка за следващия кръг и две наказателни точки към своя суперлиценз от ФИА.

Непосредствено след инцидента той изрази гнева си към Стенсхорн по радиото към бокса, като направи скандално изявление: „Да... виждам как ще протече тази година, браво. Той никога повече няма да завърши пред мен.“

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Въпреки това 20-годишният пилот по-късно се отказа от тези думи, като използва социалната мрежа Instagram, за да коментира ситуацията.

„Бих искал да се извиня на всички замесени след вчерашния инцидент. С Мартиниус разговаряхме и отношенията ни като приятели и съотборници остават силни. Такива неща могат да се случат в битка за победата, но никога не е умишлено и затова се извинявам - написа той. - Някои неща бяха казани по радиото в разгара на ситуацията, преди да имам възможност да прегледам случилото се, и те не отразяват начина, по който ще подходя към останалата част от сезона. Благодаря на повечето от вас за милите думи, както и на тези с не толкова милите :)“

CONTACT BETWEEN TEAMMATES 😱💥



The incident that took the Rodin Motorsport duo out of the Melbourne Feature Race ❌



Alex Dunne received a 5-place grid penalty for the next Feature Race.#F2 #AusGP pic.twitter.com/ILs2dTkgeC — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

Дън е един от най-бързите пилоти във Формула 2, но също така е и №1 сред тези, които предизвикват най-много инциденти и провокират ядосани отговори и действия на колегите му на пистата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages