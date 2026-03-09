Популярни
Монтоя критикува стратегията на Ферари в Австралия

  • 9 март 2026 | 15:47
  • 469
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя критикува стратегията на Ферари в Гран При на Австралия вчера, след като италианците не вкараха нито един от пилотите си в бокса за гуми при обявяването на виртуална кола за сигурност.

“Стартът на състезанието беше невероятен - обясни колумбиецът, чийто син Себастиан и тази година е пилот във Формула 2. - Изпреварванията бяха много повече, отколкото очаквах, състезанието беше зрелищно. Всичко мина добре.

“Честно казано, бях разочарован, но не и изненадан от стратегията на Ферари. Трябваше да бъдат разделени стратегиите на двамата пилоти в опит тимът да постигне повече. Люис се представи в най-добрата си страна, впечатлен съм.

“Миналата година често недоволствахме, че Ферари не действа достатъчно агресивно и постоянно прави грешки в стратегията. Според мен, в Мелбърн, те отново сбъркаха.

“Възможно е, колата на Ферари да не им даваше възможност да спечелят, но те трябваше да притиснат Мерцедес. Ферари имаха предимство на старта, бяха начело в състезанието. След това беше обявена виртуална кола за сигурност и всички влязоха в бокса, освен Ферари.

“В някакъв момент някой от тях трябва да си зададе следния въпрос: “Само ние ли мислим различно?” Не може 10 отбора да са на висота, а само един тим прави обратното и смята, че всички останали са допуснали грешка.”

